Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о перспективах вступления Украины в НАТО и о том, что более важно сейчас

Давайте все же напишу про вступление в НАТО.

1️⃣ Весна 2022

Сейчас уже многие забыли, но в марте 2022 наша власть все еще питала иллюзии, что с Россией можно вести переговоры. И вела их.

Одним из требований Путина был отказ Украины от вступления в НАТО. И наши официальные лица рассказывали, что в НАТО нас никто не ждет, поэтому о вступлении думать нечего, а стоит сосредоточиться на получении гарантий безопасности от ключевых стран.

А неофициальными лицами распространялось, что НАТО — это говно на палке, слабое и ничтожное. Результатом этой активности стало проседание поддержки вступления в НАТО (я писал об этом) (https://t.me/RomanShrike/1734).

В апреле иллюзии о возможности (и необходимости) договариваться с Путиным исчезли, кампанию "НАТО — говно" свернули, и поддержка вступления постепенно восстановилась.

2️⃣ Сейчас

Спустя год выяснилось, что НАТО нам очень надо. Причем сейчас и срочно, а не то катастрофа, провал и поражение.

В соцсетях это отразилось шизофреническим "быстро принимайте нас в свой трусливый альянс, хотим быть с вами, ублюдками, в одном союзе, только заткнитесь про свои, ахаха, стандарты".

У меня слабый вестибулярный аппарат и от таких поворотов подташнивает, но я конечно же был бы рад, если бы получилось.

Не получилось. Ок, бывает.

3️⃣ "После войны"

Нужно понимать, что НАТО — это не Лига справедливости и не вступает в бой на стороне всех нуждающихся в защите. Главная задача НАТО — обеспечивать безопасность стран, входящих в Альянс. Участие в войне с ядерным государством этой цели, очевидно, не соответствует.

Поэтому полноценное (с 5-й статьей) вступление Украины в НАТО до окончания войны — это ненаучная фантастика. Это же касается и экзотической идеи о вступлении "по кусочкам".

Максимальным теоретически возможным вариантом было вступление во время войны с "включением" 5-й статьи после ее окончания. Но и он оказался далеким от реализации.

Наша власть хотела: приглашение в НАТО сейчас, вступление после войны по упрощенной процедуре.

На этот момент мы получили: приглашение в НАТО после согласия всех стран-участников и выполнения неких условий, вступление после войны по упрощенной процедуре.

И то и другое содержит "после войны", и для того и для другого необходимо согласие всех стран-участников, а в остальном много важных нюансов.

Но лично для меня, фиксирующегося на победе, все эти нюансы далеко, в "тумане послевойны". Буду рад погрузиться в их обсуждение, когда наступит это счастливое время.

Поэтому еще раз — давайте трезво оценивать реальность. Никакое НАТО за нас воевать не будет. Вступление в НАТО — это сверхважно для обеспечения безопасности Украины после войны. Чтобы не случилась новая.

А здесь и сейчас для нас важна военная и финансовая помощь, которая идет и будет идти. И больше того, расширяется и становится все более структурированной. Это и приближает победу.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка