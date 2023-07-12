Не получилось. Бывает. Что важно понимать насчет вступления Украины в НАТО - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о перспективах вступления Украины в НАТО и о том, что более важно сейчас
Давайте все же напишу про вступление в НАТО.
1️⃣ Весна 2022
Сейчас уже многие забыли, но в марте 2022 наша власть все еще питала иллюзии, что с Россией можно вести переговоры. И вела их.
Одним из требований Путина был отказ Украины от вступления в НАТО. И наши официальные лица рассказывали, что в НАТО нас никто не ждет, поэтому о вступлении думать нечего, а стоит сосредоточиться на получении гарантий безопасности от ключевых стран.
А неофициальными лицами распространялось, что НАТО — это говно на палке, слабое и ничтожное. Результатом этой активности стало проседание поддержки вступления в НАТО (я писал об этом) (https://t.me/RomanShrike/1734).
В апреле иллюзии о возможности (и необходимости) договариваться с Путиным исчезли, кампанию "НАТО — говно" свернули, и поддержка вступления постепенно восстановилась.
2️⃣ Сейчас
Спустя год выяснилось, что НАТО нам очень надо. Причем сейчас и срочно, а не то катастрофа, провал и поражение.
В соцсетях это отразилось шизофреническим "быстро принимайте нас в свой трусливый альянс, хотим быть с вами, ублюдками, в одном союзе, только заткнитесь про свои, ахаха, стандарты".
У меня слабый вестибулярный аппарат и от таких поворотов подташнивает, но я конечно же был бы рад, если бы получилось.
Не получилось. Ок, бывает.
3️⃣ "После войны"
Нужно понимать, что НАТО — это не Лига справедливости и не вступает в бой на стороне всех нуждающихся в защите. Главная задача НАТО — обеспечивать безопасность стран, входящих в Альянс. Участие в войне с ядерным государством этой цели, очевидно, не соответствует.
Поэтому полноценное (с 5-й статьей) вступление Украины в НАТО до окончания войны — это ненаучная фантастика. Это же касается и экзотической идеи о вступлении "по кусочкам".
Максимальным теоретически возможным вариантом было вступление во время войны с "включением" 5-й статьи после ее окончания. Но и он оказался далеким от реализации.
Наша власть хотела: приглашение в НАТО сейчас, вступление после войны по упрощенной процедуре.
На этот момент мы получили: приглашение в НАТО после согласия всех стран-участников и выполнения неких условий, вступление после войны по упрощенной процедуре.
И то и другое содержит "после войны", и для того и для другого необходимо согласие всех стран-участников, а в остальном много важных нюансов.
Но лично для меня, фиксирующегося на победе, все эти нюансы далеко, в "тумане послевойны". Буду рад погрузиться в их обсуждение, когда наступит это счастливое время.
Поэтому еще раз — давайте трезво оценивать реальность. Никакое НАТО за нас воевать не будет. Вступление в НАТО — это сверхважно для обеспечения безопасности Украины после войны. Чтобы не случилась новая.
А здесь и сейчас для нас важна военная и финансовая помощь, которая идет и будет идти. И больше того, расширяется и становится все более структурированной. Это и приближает победу.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка
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