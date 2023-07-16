Журналист, руководитель отдела "Политика" издания Liga.net Петр Шуклинов обратил внимание на наболевшую проблему Украины

Почему мы реконструируем стадионы, когда нужны десятки тысяч пикапов?

Почему мы перекладываем улицы, когда нужны сотни тысяч дронов?

Почему мы строим памятники, когда нужны сотни тысяч современных меднаборов?

Почему, почему, почему мы до сих пор тратим средства налогоплательщиков на то, что во время войны не первоочередным?

Да, есть медицина. Да, есть наука. Да, есть образование. Есть критические вещи, которые нужно поддерживать.

Но стадионы подождут. И памятники. И улицы, которые перекладывают и перекладывают.

На все остальное в стране на период военного положения должен действовать мораторий. Ни копейки на то, что не приближает победу.

Почему об этом ничего не говорит президент?

Почему об этом ничего не говорит Верховная Рада?

Почему Кабмин разрешает это?

Почему партия Слуга народа, контролирующая большинство местных органов власти, не останавливает распил в областях?

Журналисты ежедневно публикуют расследование о хищении средств налогоплательщиков на тендерах, не имеющих никакого значения для победы.

Власть должна понять.

Мы не победим на спинах Запада.

Мы не победим на спинах донатеров и волонтеров.

Нам сейчас нужно государство, которое хочет выжить и победить. И для этого у государства есть все инструменты. Абсолютная власть.

Друзья, я очень прошу услышать.

Все – на победу.

Только пот, кровь и слезы. Только пот, кровь и слезы.

Достаточно жить мечтой, что победить Россию можно без всеобщей мобилизации ресурсов.

Все деньги – на дроны. Все деньги – на машины. Все деньги – на ракеты. Все деньги – на армию. Все деньги – на оружие.

Источник: пост Шуклинова в Facebook