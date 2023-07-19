Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал массированную атаку на Одессу

Итак, конкретика по ударам по Одессе и области…

16 КРМБ "Калибр". На сегодняшний день "Калибры" продолжают оставаться, на удивление, основной ракетой террора. Почти как месяц они являются превалирующей модификацией ракетных ударов.

8 ракет Х-22…

Ракеты Х-22 могут перехватывать современные ЗРК Patriot и SAMP/T. Но данные комплексы не размещены в Одессе, а потому, результат вполне предсказуем. В целом, россия ракетами Х-22 как-раз и наносила последние месяцы удары по тем городам, где не стоят системы ПВО их перехватывающие.

И да, если вы мне сейчас начнёте рассказывать о том, что С-300 и ЗРК "Бук" перехватывают Х-22, то я вас, вместе с вашим любимым "экспертом" тихо пошлю учить матчасть, поскольку у Украины никогда не было модификаций ЗРК С-300 и ЗРК "Бук", способных перехватывать Х-22. Они были на вооружении россии.

Примечательно и то, что с 24 июня это первое применение Х-22.

Кроме того, были применены П-800 "Оникс" и Х-59. Зачем запускали Х-59? Видимо как отвлекающую цель, для вскрытия ПВО, для последующего удара по месту расположения комплексов.

Ну и 35 Shahed-136.

Да, это и вправду была одна из сильнейших атак на Одессу. И главной проблемой остаётся невозможность перехвата сложных целей, типа Х-22. Это в очередной раз поднимает вопрос закрытия воздушного пространства современными средствами ПВО, передача которых проходит очень медленно.

Одесса не прифронтовой город, как Запорожье, Херсон или Харьков, а, в некотором смысле, тыловой. Тем не менее, проблематика ПВО здесь стоит не менее остро, тем более, что решение проблематики выше озвученных городов это не ПВО, а отчасти контрбатарейная борьба, отчасти — демилитаризированная зона в рф.

В завершении… Помните, я в мае и июне удивлялся, почему компонента КРМБ "Калибр", в ходе ударов по Украине, около 15% от общего количества ракет? С 24 июня это превалирующая компонента, но при этом полностью пропали Х-101/555. И это может быть признаком новой тактики накопления БК у РОВ.

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