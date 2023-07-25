Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил, что важно понимать об украино-российских переговорах

В то время, когда представители Офиса президента Украины отвергают любые компромиссы с россией ради остановки войны, поясняя, что они приведут к уничтожению нашей страны и медленной потере государственности, а сам Зеленский поясняет африканским СМИ, почему не сядет с путиным за стол переговоров, разнообразные миротворческие инициативы продолжают плодиться. Уже были китайские, африканские, ватиканские, бразильские и прочие предложения. А недавно стало известно, что Индия намерена вместе с Францией разработать свой мирный план по урегулированию российско-украинской войны.

То, насколько возможны будут те или иные переговоры до конца года, напрямую зависит от того, насколько успешной будет Украина на фронте.

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По большому счету, пока что ничего в отношении наших партнеров не меняется. Они ожидают результата на поле боя. Если мы покажем этот результат, будет проводиться анализ. Что выгодней (дешевле) – затяжная война, готовность к которой демонстрирует рф, или увеличение помощи Украине, чтобы войны закончилась быстрее. Как вариант – принуждение Киева к переговорам с москвой.

И те или иные миротворческие планы, инициативы будут появляться регулярно. Таким образом разные государства пытаются обозначить свое будущее участие в глобальном переговорном процессе. Речь ведь идет не только об Украине после этой войны, но и о глобальной безопасности после этого – на ближайшие годы.

Есть китайская позиция, которую поддерживают Бразилия и часть стран Африки. Недавно стало известно, что Индия и Франция хотят предложить что-то свое. Следует понимать, что Индия имеет свои геополитические амбиции – и вполне логично было ожидать соответствующих планов от нее. В качестве партнера Индия привлекла Францию. Последняя, хоть и входит в число стран условного коллективного Запада, которые поддерживают Украину, но хочет иметь и отдельный голос.

Давайте просто смоделируем ситуацию.

Октябрь-2023. Фронт фактически там же, где и сейчас. Плюс-минус 10 км. И перспектива войны еще примерно на несколько лет.

При том, что во время войны украинская экономика, украинская армия существуют за счет помощи зарубежных партнеров.

И перед Западом встает дилемма. Либо дальше передавать Украине деньги своих налогоплательщиков, либо подумать о том, как заморозить конфликт. Рано или поздно такие разговоры начнутся. Рано или поздно – начнутся и переговоры. Войны всегда заканчиваются либо капитуляцией одной из сторон (что переговорами назвать сложно), либо – геноцидом (когда даже капитуляцию подписывать некому), либо – переговорами.

В нашем случае у Украины точно нет ни сил, ни желания оккупировать рф. Вопрос геноцида мы не рассматриваем, потому что по такому пути современное, цивилизованного государство не пойдет.

Соответственно – на каком-то этапе начнутся мирные переговоры. Для нас важно и выгодно, чтобы они начинались, когда мы контролируем либо всю свою территорию, либо основную ее часть в границах 1991 года.

Для рф, соответственно, выгодна иная ситуация.

И мы возвращаемся к началу – всё покажет ситуация на фронте.