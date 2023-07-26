Журналист "УП" Михаил Ткач о коррупции, и том, как её можно предотвратить

Мы не быдло

Мы не быдло, чтобы с нами так поступали.

Десятки сигналов о коррупции на всех уровнях. От регионального до столичного.

Прямо сейчас на отдыхе по всему миру находятся, возвращаются или вернулись сотни чиновников.

Просто сейчас покупаются или достраиваются имения и выбираются ренжоверы.

Я приветствую точечные и принципиальные политические решения – такие, как в случаях с военкомом Борисовым или нардепом Аристовым. Но этих случаев слишком много и может быть еще больше. И будет.

Нужен предохранитель, а не реакция. Контроль, а не то, что мы наблюдаем сейчас.

Никто из тех, кому не плевать на судьбу страны не заинтересован в том, чтобы количества таких случаев внезапно стало достаточно для расторжения общественного договора. Договора, часть которого общество перевыполняет.

Никто кроме врага и политических оппонентов власти. Они не просто сидят на берегу и ждут, а прилагают усилия. Не верите? Посмотрите, чьими руками и что происходило с саботированием поддержки собрания Сил Обороны после волны скандалов с непонятными закупками.

- Когда в НАПК решили бы проверить военкомов если бы не журналистские публикации?

- Узнало бы руководство Аристова об отпуске на Мальдивах если бы не журналисты?

- Какой автомобиль докупал бы Борисов и где ?

- Стало бы известно о Халимоне, Торохтие и других?

Да, Торохтие.

Точечные авральные реакции приведут к появлению у фигурантов осторожности, которая была потеряна после начала полномасштабного вторжения. Но не приведут к системной борьбе и победе над позорными явлениями злоупотребления властью в частных интересах.

Потому что антикоррупционные предохранители, с таким боем внедрявшиеся в стране последние 9 лет, не зря считаются предохранителями.

Вы ссылаетесь на вопросы безопасности?

У нас на втором году полномасштабной войны танкисты ищут бинокли и шлемофоны. Это вопрос безопасности.

У нас некоторые позиции и группы на фронте работают без дрона. Одного! Это вопрос безопасности.

Тысячи власть имущих и депутатов всех уровней, ставших миллионерами и миллиардерами, пока те, кто их выбирали, стояли насмерть — это вопрос безопасности.

Общество должно контролировать тех, кто получил власть от общества. Получил на определённых условиях.

Мы не быдло.

Не крепостные.

Восстановите публичное декларирование.