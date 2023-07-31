Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда дал прогноз "Телеграфу" о ситуации в военно-политической и экономической сферах

Очевидно, что в августе будет продолжаться контрнаступление Сил обороны Украины. Какими будут его результаты – посмотрим, но наши защитники чувствуют поддержку всей Украины.

Будут ли изменения в системе работы власти? Вряд ли и это становится существенной проблемой, ведь в августе исполнится полтора года от широкомасштабного вторжения, и потребность в изменениях становится все более очевидной.

Однако я не исключал бы точечных кадровых изменений в правительстве.

Мероприятие несколько снизит свою активность через сезон отпусков, однако это не будет означать прекращения помощи Украине.

Будут продолжаться поиски возможностей для реанимации зерновых соглашений, к этому процессу будут подключаться новые игроки.

Август – традиционно кризисный месяц для россии, поэтому путин вряд ли рискнет покинуть пределы страны. Кремль продолжит психологическое давление на соседей Беларуси через вагнеровцев и манипуляции вокруг тактического ядерного оружия.