Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий объяснил "Телеграфу" связь цены зерна, нефти и мирных инициатив

Намечающаяся на днях в Саудовской Аравии встреча по поиску выхода из российско-украинской войны подтверждает, что в мире наконец созрело понимание – эта война затрагивает всех.

Цена нефти, продовольствия и прочие факторы нестабильности крепко завязаны в узел этой войны. Что показал недавний визит лидеров африканских стран в рф. Практически никто из них не обратил внимания на традиционный бред, который нес путин. Зато те же президенты Египта и ЮАР дали понять, что зерновое соглашение должно работать. И не повелись на путинские попытки дозированно подкупить их российским зерном. Им важно, чтобы зерно поступало на общий рынок. Чем больше зерна, тем меньше цены. И это важно для африканских стран. Тот же Египет серьезно зависит от продовольственного фактора. Там по этому поводу уже и революция случалась. Я так понимаю, что путина в августе додавят на продление зернового соглашения.

Если же говорить о более глобальном – мирном – соглашении, ситуация сейчас такова.

Есть крайняя позиция россии – абсолютно непонятная, невменяемая, десять раз уже измененная (если судить по то и дело перекручиваемым "целям" так называемой "специальной военной операции").

Есть абсолютно логичная, понятная позиция Украины о необходимости соблюдения международного права, территориальной целостности, международно признанных границ.

Есть позиция Запада – где-то в пределах маневра между границами Украины 1991 года и ситуацией на период до 24 февраля 2022 года, до полномасштабного российского вторжения.

И есть позиции условно нейтральных стран, которые не поддерживают ни Украину, ни россию. Как те же Саудовская Аравия, Китай, страны Глобального Юга (Индия, Латинская Америка, Африка).

И нужно искать некую золотую середину.

Мое предположение – если ситуация, которая постоянно в динамике, будет развиваться, плюс-минус как сейчас, то к концу этого года — началу следующего и Киев, и москву будут подвигать к неким переговорам.

Понятно, что многое будет зависеть от того, сколько Украина отвоюет к тому времени. В каком состоянии будет на тот момент рф. От ряда других факторов, которые будут накладываться на ситуацию. В дело может вступить какой-то непредсказуемый фактор, некий "черный лебедь". А выбивание любой основополагающей фигуры из этой геополитической игры (или вхождение в нее) может резко изменить общую картину. Есть ведь Иран, Китай, та же Саудовская Аравия. Тот или иной ход которых многое (если не всё) может изменить.

Плюс – в США в 2024 году президентские выборы. И Байдену к тому времени важно продемонстрировать успех украинского кейса. Как оказалось, несоизмеримо большое значение для американской политики играет война в Украине. Такого никогда не было, чтобы США прямо не участвовали в войне, а ее влияние на Штаты было так велико.

Поэтому Байдену к лету, когда избирательная кампания будет в разгаре, а также к саммиту НАТО, который в следующем году пройдет в Вашингтоне и будет посвящен 75-летию Альянса, хорошо бы иметь понятную (в идеале – победную) ситуацию с российско-украинской войной.