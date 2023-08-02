Председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза рассказал о том, кто виноват в начале войны

Заслужила ли Украина войну?.. Идиотский вопрос, который смешивает два совершенно разных понятия: причины войны и ответственность за войну. Что это значит "заслужила"? Что нам дает така постановка вопроса, кроме того, чтобы увести общественную дискуссию в сторону, а в итоге — посеять раздор и шатания среди украинцев.

Причины войны многогранны. Есть целый класс объективных причин, которые, кстати, не статичны, а менялись (и до сих пор меняются!) в зависимости от складывающихся обстоятельств. В основании этих причин лежат как сложные геополитические процессы, так и факторы, связанные с внутренней политикой воюющих стран. Этих оснований много, очень много. Но есть также и субъективные причины. Это ошибки политиков, коррупция, предательство, непрофессионализм… и их еще больше. Сколько людей, принимавших решения, связанные с обороной и национальной безопасностью Украины (за все годы независимости), столько и микро-причин.

И вот все эти микро-причины определяют личную степень ответственности этих людей: начиная от моральной и заканчивая юридической. Только у каждого ответственность своя — в зависимости от личной вины за каждое совершенное деяние. Еще раз: ответственность за конкретное действие или бездействие, а не "вообще за войну". Персональная, а не "коллективная ответственность".

А вот ответственность за войну в целом, лежит исключительно на стене-агрессоре, не исключая при этом персональной ответственности за военные и прочие преступления, совершенные ее армией, наемниками, пропагандистами… всеми, кто отдавал приказ, принимал или исполнял решения, связанные с войной и ее последствиями.

Так что никакой войны Украина не заслужила! И никто никакой войны не может заслуживать. Потому что войны не должно быть.

Источник: пост Комызы в Facebook