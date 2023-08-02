Военный корреспондент Евгений Назаренко поинтересовался, как именно украинцы должны помнить о войне и высказал собственное мнение на этот счет

В Киеве все забыли о войне. В Киеве вообще всем по**й на войну.

В последнее время это слышу постоянно. Сегодня ночью проснулся от чеченской свадьбы в исполнении Гепардов и звуков пролетающих над домом мопедов. Немного почувствовали войну.

Но это такое.

Как по мнению тех, кто выражает эти пассажи, что Киев (Днепр, Львов, Винница и т.д.) забыли о войне, эти города должны помнить о войне? Есть какие-то внешние признаки, характерные черты, что "вот я помню о войне"?

Да, люди гуляют, дети смеются, катаются на самокатах, ху**ят пивас. И это совсем нормально. Вы никогда не знаете, кто перед вами. В отпуске я — тот самый человек, который гуляет, пьет пивас и не помню о войне.

Более того, люди ко всему привыкают. И несмотря ни на что пытаются жить жизнь. В Киеве и в Краматорске или Курахово.

Короче, что вы предлагаете? Не веселится, а сидеть и плакать? Мораторий на увеселительные мероприятия и заведения? Как люди должны помнить о войне?

Еще такую вещь скажу для кого-то неприятную, но большинство корреспондентов и высказывателей о "забывших о войне" делают это для поднятия собственной значимости. "Вот я помню о войне, а они нет!" Попуститесь. Нормально все. Естественно и закономерно.