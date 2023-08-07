По данным соцопроса КМИС, 89% украинцев назвали коррупцию серьезнейшей проблемой после начала полномасштабной войны. Так же считает и Вашингтон. США открыли горячую линию для сообщений о коррупции в Украине, предлагая сообщать о таких случаях Генеральному инспектору США. В целях реагирования на коррупцию Госдепартамент США даже планирует увеличить штат посольства в Украине.

Сегодня есть два главных потока государственных закупок: оружие и инфраструктурное восстановление и строительство.

И если в случае с закупками от МО, к счастью, скандалы по выделению средств преимущественно касаются интендантских дел (славные "яйца по 17 грн"), а вот насчет другого нам помогают страны-партнеры, и именно они следят за распределением ресурсов, то в строительстве все гораздо "веселее".

Прежде всего потому, что якобы все прозрачно и легально, но незаурядные средства выделяются на все, что угодно, и это "что угодно", в значительной степени, вообще никак не связано с финансированием приоритетных и важных во время войны задач инфраструктурной отрасли. А иногда деньги вообще "испаряются" странным образом на ремонты объектов, расположенных на временно оккупированных российскими войсками украинских территориях!

Следует вспомнить самые громкие примеры, некоторые из которых удалось "заморозить" из-за огласки в СМИ и социальных сетях:

· Аэропорт Борисполь (напрямую подчиняющийся Мининфраструктуры) заказал услуги уборки на 52 млн грн. Как известно, аэропорт не работает. Из-за огласки в СМИ пока тендер пока убран;

· Строительство пешеходного перехода на трассе Одесса-Рени, неподалеку от разбитых российскими ракетами элеваторов с зерном – ожидаемая сумма 51 млн грн. Да, не восстановление элеваторов, а именно новый пешеходный переход возле них;

· перекладывание брусчатки на одной из центральных улиц Киева и ремонт автомобильных развязок вокруг столицы;

· реконструкция стадиона в Житомире за 70 млн грн;

· Почти 1 млрд грн на ремонт 2 км дороги в Кривом Роге и т.д.

Подобной ситуации способствует несколько факторов. Прежде всего, это отсутствие законодательного урегулирования расходов средств во время войны (и не только). В частности, Закон Украины "О предмете государственных закупок", который должен определять что именно, какого качества, для какого потребности и исходя из каких соображений обеспечения выполнения функций госучреждений должен составляться заказ на товар/услугу. Да, закон не панацея, но когда его нет, то чиновники могут заказывать все, что предусмотрено их полномочиями. Так, почти две трети (63%) контрактов завершенных закупок, которые видны на Prozorro, были подписаны без тендеров. В 2023 году на ремонт дорог должно пойти почти 60 млрд грн. Чтобы профинансировать эти расходы, был возобновлен акциз на горючее. Кроме того, Президент Зеленский намекнул громадам о необходимости отложить текущие местные ремонты, но… С расходами чудеса происходят регулярно.

Вторым фактором является существенная трансформация на рынке строительства инфраструктурных объектов. Да, до полномасштабной войны рынок дорожного строительства был фактически разделен между многими компаниями. Однако сейчас, по данным СМИ, одна компания, которая по результатам 2021 года занимала лишь четвертое место по объемам работ, значительно уступая лидерам объемов работ, уже в первый год вторжения внезапно стала первым номером на рынке, а в 2023 году сохраняет и наращивает лидерство.

Очевидно, что подобной ситуации способствовало принятие двух правительственных решений. Постановление № 1178 от 12 октября 2022 года разрешило бестендерные процедуры и непубличность контрактных условий, а постановление № 593 от 13 июня 2023 года создало в восьми министерствах и двенадцати облгосадминистрациях должности заместителей по вопросам восстановления, которые централизовали в своих руках ресурс на восстановление (который сейчас преимущественно получается от западных доноров). Отвечает за их назначение – вице-премьер по этому же восстановлению Александр Кубраков, под наблюдением которого находятся Мининфраструктуры и Минрегион, которые в декабре 2022 года Правительство объединило в одну структуру. Кстати, НАБУ и НАПК тогда прямо и публично подчеркнули коррупционную опасность такого положения дел.

Достаточно сложная история с достройкой съездов Дарницкого моста в Киеве. Тогда мост стал предметом личной гонки между Кубраковым, заявившим, что может достроить Подольский мост за сезон, и мэром Киева Кличко, который предложил сначала разобраться с Дарницким мостом. В декабре 2021 года "Укрзализныця" провела тендер на завершение строительства. Торги тогда выиграла именно компания Автострада, предложив 1,152 млрд. грн. Стратегичность достройки съездов с моста достаточно сомнительна. А сколько именно миллиардов уплачено в итоге за эти съезды, пока неизвестно.

Но наиболее дикими и неадекватными являются примеры выделения бюджетных средств на "восстановление" на временно оккупированных территориях. В прифронтовой Донецкой области служба автомобильных дорог перечислила фирме "Юниотрансбилдинг" почти 40 млн. грн. на содержание дорог, а фирма зарегистрирована в городке, находившемся в зоне боевых действий. Служба автомобильных дорог в Луганской области перечислила чуть более 10 млн. грн. харьковскому облавтодору, внимание, по контракту 2021 года. Какие работы проводил этот автодор в оккупированной области – огромная загадка. Не меньшая тайна — платеж 108,45 млн грн Службы автомобильных дорог на 60% оккупированной Запорожской области ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" по контракту 2020 года. В перечне дорог, которые должен содержать турецкий "Онур", есть участки, по которым теперь ездят оккупанты и коллаборанты Запорожской области. По информации " Главкома " не менее интересны примеры "финансирования восстановления" и в других областях, в частности в Херсонской и Днепропетровской.

В общем, дело обстоит так, что самое масштабное строительство и ремонт дорог, осуществляемых по закрытым контрактам с начала полномасштабной агрессии, могло спровоцировать громкие и скандальные расходы центральных и местных органов власти. Поэтому беспокойство наших заокеанских партнеров по коррупции в инфраструктурном строительстве понятно. Ведь инфраструктурное восстановление Украины уже оценено более чем в 400 млрд долларов, и без иностранного финансирования для Украины эта цифра не подъемная.