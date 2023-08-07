Укр

Гипотеза. То, что ВСУ делают на юге – это повторение херсонского сценария - Петр Шуклинов

Автор
Петр Шуклинов Петр Шуклинов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Война в Украине длится 530 дней Новость обновлена 07 августа 2023, 16:23
Война в Украине длится 530 дней. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский журналист Петр Шуклинов проанализировал ситуацию на юге и спрогнозировал, как ВСУ могут заставить россиян отступить дальше

Гипотеза. Вооруженные Силы обескровливают россиян на юге, одновременно уничтожая пути отступления – это повторение херсонского сценария.

Пока Украина с оккупированной частью юга делает то же, что делала с Херсоном — уничтожает пути для отступления гигантской группировки россиян. Удерживать кишку в 450 км без железнодорожных и автомобильных путей из оккупированного Крыма долго не получится.

Потому что Крым — это ключ к победе на юге. На полуострове до сих пор много боеприпасов, поэтому одного уничтожения крымского моста будет мало, боеприпасы будут поставлять на фронт из Крыма, пока есть пути.

Как только пути будут уничтожены, а все базы БК на материковом юге будут пылать, единственный маршрут поставок БК и оставшихся запасов в кишку — это суша Таганрог-Мариуполь.

Снабжать такой длинный фронт по единому каналу в сотни километров, который простреливается HIMARS и западными дальнобойными ракетами воздух-земля, будет невозможно. Где-нибудь придется уплотница.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Прогноз #Контрнаступление #Оккупанты #ВСУ