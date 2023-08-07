Украинский журналист Петр Шуклинов проанализировал ситуацию на юге и спрогнозировал, как ВСУ могут заставить россиян отступить дальше

Гипотеза. Вооруженные Силы обескровливают россиян на юге, одновременно уничтожая пути отступления – это повторение херсонского сценария.

Пока Украина с оккупированной частью юга делает то же, что делала с Херсоном — уничтожает пути для отступления гигантской группировки россиян. Удерживать кишку в 450 км без железнодорожных и автомобильных путей из оккупированного Крыма долго не получится.

Потому что Крым — это ключ к победе на юге. На полуострове до сих пор много боеприпасов, поэтому одного уничтожения крымского моста будет мало, боеприпасы будут поставлять на фронт из Крыма, пока есть пути.

Как только пути будут уничтожены, а все базы БК на материковом юге будут пылать, единственный маршрут поставок БК и оставшихся запасов в кишку — это суша Таганрог-Мариуполь.

Снабжать такой длинный фронт по единому каналу в сотни километров, который простреливается HIMARS и западными дальнобойными ракетами воздух-земля, будет невозможно. Где-нибудь придется уплотница.