Командир отделения Отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов о ситуации в тылу во время войны

Мальчики никогда не вернутся.

Просто они больше не мальчишки.

Война научила их посылать н@хуй все, иногда даже и жизнь. Мальчики не прощались со своими братьями. Застегивали черные мешки, проклинали бога, хоронили бога, он воскресал иногда, как "удача улыбнулась", и его еще раз закапывали вместе с побитым обломками скотом, чтобы не вонял, чтобы не мешал позициям.

Когда они вернутся, всех их ждет страшная правда:

– рыцарь в том мешке был планом, который выполнял одесский военком. У него, может, и не все хорошо со здоровьем было, но тот пошел защищать свою землю, в которой он и похоронен. План выполнен: у кого было 4к баксов и здоровья – уже давно уехали, а в черных пакетах, как известно, ни у кого ничего не болит.

- Да и его ли это земля? Разворованная, распиленная, мэр купил за ее цену новый автомобиль, а депутатам горсовета отстегнули за выгодный контракт по сто баксов. Сто долларов – средняя стоимость совести депутата городского совета.

- А в ментовке работает долбень, который как только получил УБДшку — с**бался, купил себе инвалидность. Теперь передок защищает, почтенный человек, даже воевал.

– А начальник мальчика, чудом выжившего на войне – не собирался умирать за олигархов. И вообще, все не так однозначно, это все политика, он туда не лезет, он скупает землю за бесценок, пользуясь коррупционностью власти.

– сын мэра вернулся. Как только закончилась война, поправился от страшной, почти смертельной болезни, и вернулся из Европы поднимать целину, страну строить, город развивать.

– Порядки никого не интересуют. Клановость никуда не делась. И бросает этот мальчик гранату на заседании городского/районного/областного совета.

"Больное, с войны вернулось, нужно ограждать общество от них".

Не вернется мальчик. Он отдал все, что было, и даже больше. Что можно потерять, когда все потеряно? Единственное, чему научила его война — никогда не прощать людей. И ненавидеть, конечно. Куда на войне без ненависти, которая греет сердце как граната, разразившаяся в метре от врага.

Поэтому и порядки будут наводиться очень трагически для тех, кто этих, в прошлом мальчиков, предал.

Как вы этого сейчас не понимаете?

Когда-то мы были мальчиками. Может, первые полгода полномасштабки. Не думаю, вряд ли кого хватило на большее.