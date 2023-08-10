В противостоянии санкций и контрабанды побеждает вторая. Откуда у россии французские прицелы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, о чем говорит видео новой танковой колонны россиян

На днях было опубликовано видео на котором запечатлели эшелон с танками Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" с установленными прицельными комплексами "Сосна-У".

Из этого видео были сделаны интересные, но ошибочные выводы. Например, что россия восстановило производство танков Т-80 и Т-90.

Во-первых, стоит обратить внимание, что публиковавшееся видео было сделано при выезде эшелона из "Омсктрансмаша". В советские времена данный завод и вправду производил танки Т-80, но производство, замкнутого цикла, остановилось в 1998-м. И с того момента новые танки Т-80 завод не выпускал.

В настоящее время завод ремонтирует и модернизирует технику снимаемую с консервации и возможности производить новые танки с нуля у него просто технически и технологически — нет.

Во-вторых… Прицел "Сосна-У" одно время и вправду, заменяли на Т-80БВМ старыми прицелами 1ПН96-01МТ.

Причиной тому стали санкции, которые не позволили поставлять тепловизоры Catherine FC компании Thales используемые для производства не только прицельных комплексов "Сосна-У", но и "Эсса" и "Плисса". В свою очередь, найти собственную замену этим тепловизорам россия так же не может.

То есть, в россию явно налажена контрабанда тепловизоров компании Thales. Точно так же, как контрабандой в россию идут многие запчасти иностранного производства, применяемые в ракетостроении, для создания БПЛА и не только.

Собственно, с одной стороны следует понимать, что это не некое масштабное серийное производство танков, а потому — без преувеличений. Но с другой стороны, россия налаживает контрабандные поставки и это говорит о том, что в противостоянии санкции/контрабанда побеждает вторая.

Источник: пост Коваленко в Telegram