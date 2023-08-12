Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда в коментарии "Телеграфу" высказался о важности помощи Украине

Пока Германия и США затягивают предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, пока Штаты придумывают очередные поводы оттянуть появление в нашем небе истребителей F-16, президент Польши Анджей Дуда призывает западных политиков быть более активными в предоставления украинским воинам всего необходимого, чтобы изменить баланс в войне в свою пользу. Так, в интервью изданию The Washington Post, он не просто сделал акцент на нехватке у Украины оружия для проведения более эффективных наступательных действий, но и подчеркнул, что сейчас остановить россию можно "дешевле", чем позже. И что если не сделать этого сейчас, то воевать, возможно, придется уже странам НАТО.

Я считаю этот его месседж в принципе правильным. Потому что он рассчитан на западных политиков, которые привыкли мыслить прагматично. И календарно. Они смотрят на расклад того, что происходит в мире, на выборы, которые скоро пройдут в той или иной стране. И начинают думать о том, какими будут дальнейшие действия разных центров силы.

Но Запад должен просто перестать бояться россии. И это главный вывод, который следует сделать всем политикам США и Европы. Против российской агрессии следует бороться реальными практическими делами. Тогда мы сможем добиться определенного успеха. Иначе будет крайне тяжело. Всем.