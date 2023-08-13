В этой войне победит тот, кто продержится больше, но это не значит, что она затянется на десятилетия - Валерий Пекар
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Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар рассказал о том, чем отличается ситуация в россии от украинской
В этой войне победит тот, кто продержится больше (это не значит, что война будет длиться обязательно годы и тем более десятилетия).
Давайте подведем счет. Что имеем мы и что имеет враг сегодня?
РФ:
- Полуразрушенная, но в целом стабильная экономика.
- ВПК в рабочем состоянии, перешел на военные рельсы, научился обходить ограничения.
- Армия несет бешеные потери, но учится на собственных ошибках.
- Обнищание населения способствует мобилизации.
- Властные элиты сплочены, потому что пока не видят другого выхода для себя.
- Неуязвимость общества к нашим ИПСО.
Украина:
- Сильная поддержка союзников, которая может закончиться в результате их внутренних политических процессов.
- Завышенные ожидания, созданные властью и медиа, вследствие выгорания значительной части общества.
- Высокая коррупция, организационный бардак, куча вражеских шпионов на руководящих должностях, постоянный поиск простых решений, создающих дополнительные проблемы.
- Давление на бизнес мешает восстановлению экономики.
- ВПК примерно там же, где и в начале вторжения.
- Уязвимость общества к враждебным ИПСО.
Вы сейчас скажете, что я умышленно окрашиваю картинку черным. Это верно.
Но ведь достаточно людей, которые уже безосновательно закрасили ее розовым.
Надо всегда переоценивать врага и недооценивать себя, учил еще Сунь Цзы.
Я специально сгущаю краски, чтобы показать тренды.
Ибо решение нужно принимать задолго до того, как тренды стали неотвратимыми.
Я хочу вам показать, что без немедленной уборки российских агентов и политических "крыш" коррупции с руководящих должностей, немедленного "отпуска" экономики на свободу, немедленных сильных шагов в сфере ВПК мы можем продолжать терять устойчивость.
И главное: у нас как не было, так и нет стратегии победы. Российская стратегия победы проста: выдержать до того момента, пока Украина сломается. А у нас стратегии нет, потому что освобождение территорий – это не победа, а продолжение войны.
Источник: пост Пекаря в Facebook
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