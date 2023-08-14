Ракеты и самолеты для Украины: когда Запад на это решится - Илия Куса
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Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса прокомментировал "Телеграфу" настроения партнеров
Думаю, дискуссия по поводу поставок новых видов вооружения Украине (дальнобойных ракет, самолетов), будет продолжаться. И на нее влияет ситуация на фронте.
Многие европейские страны, в частности, Германия, не верят, что дальнобойные ракеты TAURUS каким-то образом изменят ситуацию. Боятся эскалации.
Проблема еще и в том, что наши западные партнеры движутся в логике управляемости конфликта. Пытаются не вызывать эскалацию, когда, по их мнению, в этом нет необходимости. Когда это не приводит, как им кажется, к нужным результатам.
Потому и видим все эти затягивания, по сути, как с самолетами, так и с дальнобойными ракетами.
Думаю, в конце концов Запад на это решится. К сожалению, традиционно — с немалым опозданием. Увы, но не мы управляем данным процессом.
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