Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса прокомментировал "Телеграфу" настроения партнеров

Думаю, дискуссия по поводу поставок новых видов вооружения Украине (дальнобойных ракет, самолетов), будет продолжаться. И на нее влияет ситуация на фронте.

Многие европейские страны, в частности, Германия, не верят, что дальнобойные ракеты TAURUS каким-то образом изменят ситуацию. Боятся эскалации.

Проблема еще и в том, что наши западные партнеры движутся в логике управляемости конфликта. Пытаются не вызывать эскалацию, когда, по их мнению, в этом нет необходимости. Когда это не приводит, как им кажется, к нужным результатам.

Потому и видим все эти затягивания, по сути, как с самолетами, так и с дальнобойными ракетами.

Думаю, в конце концов Запад на это решится. К сожалению, традиционно — с немалым опозданием. Увы, но не мы управляем данным процессом.