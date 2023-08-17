Блогер и бизнесмен оценил ситуацию с техникой, боеприпасами, логистикой и личнім составом у российских оккупантов

Давайте напишу, как я понимаю ситуацию с российскими войсками.

Вооружение

Ракеты. Еще весной были исчерпаны старые запасы, после чего перешли в режим "сколько произвели, столько и запустили". По моим прикидкам, напомню, они могут производить 90-100 ракет Калибр и Х-101 в месяц, которые обычно являются основой массовых атак.

Боеприпасы. Если старые запасы не исчерпаны, то близки к этому. Сейчас рашисты выстреливают в разы меньше, чем год назад. То есть входят в тот же режим, когда огневые возможности упираются в потолок производства.

Танки. Судя по "документам Джека Тейшейры", на начало марта у РФ было около тысячи рабочих танков. А из аналитических отчетов следует, что они могут производить и восстанавливать из запасов 80-90 танков в месяц. При этом теряют где-то 150. То есть каждый месяц танков на фронте становится меньше на какое-то количество десятков. Ровно как с ракетами и боеприпасами, не будет такого, что все закончится, но ситуация постоянно ухудшается.

В остальную бронетехнику не вникал. Вероятно, там то же, что и с танками.

Самолеты и вертолеты. Их дохрена. Скорее закончатся высококлассные пилоты, чем они.

ПВО и артсистем тоже много. Но начатые в мае артоцид и выпиливание пво проводятся не зря. Когда что-то уничтожается, оно не автоматом заменяется на новое. Замену нужно привезти и обустроить. И этот временной разрыв создает окна возможностей для наших войск.

Подытоживая: демилитаризация РФ идет, но вряд ли она сыграет основную роль в ближайшие месяцы.

Логистика

На соседнем канале я стараюсь тщательно обозревать удары по мостам, чем раздражаю некоторых читателей :)

Разрушение логистики очень важно для ситуации на юге. Да, это не херсонское правобережье, при освобождении которого нужно было раздолбать три моста через Днепр, тут задача сложнее. Полностью перерубить логистику не выйдет, но максимально ее ухудшить — вполне. Вкупе с уничтожением складов и баз, это играет важнейшую роль.

Личный состав

Насколько я понял из слов военных аналитиков, на его у*еривание возлагается главная надежда.

Добавлю, что в нашу пользу играют российские выборы. "Единый день голосования" 10 сентября и выборы президента в марте 2024. Да, это ритуальные события, а не настоящая демократия, но, как и положено ритуалу, они должны проходить в торжественной обстановке.

На практике это означает, что новой волны мобилизации до середины сентября не будет. Перед выборами президента тоже поостерегутся.

Еще один значимый фактор — традиционное российское бюрократическое о*ковтирательство. Наверх стараются докладывать хорошие новости. Один их эффект вы можете увидеть в сводках Конашенкова. Другой находится в докладах Путину о состоянии российских войск. Там все гораздо лучше, чем есть на самом деле.

Поэтому начальство в Кремле думает, что резервов еще много, до мобилизации дотянут, а на деле для закрытия дыр в Запорожской области перебрасываются войска из Херсонской, им взамен отправляются тыловые мобики, и потом оказывается, что левый берег все более достижим для наших ДРГ.

В итоге наибольшая интрига — в достаточной ли мере в ближайшие недели на первой линии обороны убьются боеспособные российские подразделения. Если да, осенью станет возможен более значимый прогресс по освобождению территорий.

Конечно, вышесказанное относится и к нашим войскам. Поэтому продолжаем помогать армии и верим в лучшее

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка