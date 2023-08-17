Украинский журналист и волонтер объяснил, что пока мы не изменим систему обеспечения войска и не избавимся от коррупции и взяточничества, войну нам не выиграть

Ежедневно нам демонстрируют кадры и фото с чиновниками, врачами, военкомами, которых ловят на получении взяток.

Ловят, ловят, ловят…

Люди видят, как наживаются на войне подонки, назначенные властью.

И люди понимают — сколько бы они ни донатили ВСУ, все это разворуют.

Власть выплачивает государственным чиновникам, давно сбежавшим из страны, огромные зарплаты и компенсации, а в это же время пенсионеры отдают последнее в поддержку армии.

Депутаты всех уровней, используя свои рычаги, летают на отдых на острова и месяцами исчезают "с радаров" той же власти, но продолжают получать заработную плату и "решать" свои собственные "делишки".

И все, как слепые и глухие, никто ничего не делает, чтобы все это прекратить.

Круговая порука…

Знакомые депутаты рассказывают, что в парламенте Украины единицы не вылетали за границу во время агрессии.

Единицы… Только те, кто не хотят этого делать из-за каких-то собственных убеждений.

Остальные при любом случае, под любым предлогом пытаются убежать из страны.

Отдельная тема — певцы ртом, артисты, балеруны и другая богемная тусовка.

Такое впечатление, что уехали все, а вернулись единицы. Мол, зарабатывают средства в поддержку ВСУ.

Наверное, кто-то так делает. Не стану спорить.

Но из-за сбежавших за границу не выпускают волонтеров. Потому что система "Путь" все еще на какой-то "реконструкции", наверное, до сих пор не поняли, как же балеруны смогли их обмануть.

В последние дни представители власти начали намекать нам, что война затягивается.

И затягивается надолго.

Главная причина – отсутствие самолетов F-16.

Без них мы ничего на фронте сделать не можем.

Для меня это не новость. Уже давно закуплены зимние берцы, термобелье, согревайки, генераторы, заказны буржуйки и все то, что мы в прошлом году спешно и за любые деньги искали по миру.

Война надолго.

Торопиться уже не надо.

Готовим сани летом.

Сейчас в Европе скидки на все зимнее.

К чему я все пишу?

К тому, что как бы ни бились наши "сонечки" на фронте, как бы ни волонтерили все мы, пока власти не очистят "авгиевы конюшни" коррупционеров и взяточников, пока не изменим систему обеспечения армии и контроль использования помощи, пока не выгоним всех судей, войну нам не выиграть.

Источник: Facebook Андрея Боечко