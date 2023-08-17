Как бы ни бились ВСУ, и ни волонтерили украинцы, войну не выиграть, пока есть коррупционеры и взяточники - Андрей Боечко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский журналист и волонтер объяснил, что пока мы не изменим систему обеспечения войска и не избавимся от коррупции и взяточничества, войну нам не выиграть
Ежедневно нам демонстрируют кадры и фото с чиновниками, врачами, военкомами, которых ловят на получении взяток.
Ловят, ловят, ловят…
Люди видят, как наживаются на войне подонки, назначенные властью.
И люди понимают — сколько бы они ни донатили ВСУ, все это разворуют.
Власть выплачивает государственным чиновникам, давно сбежавшим из страны, огромные зарплаты и компенсации, а в это же время пенсионеры отдают последнее в поддержку армии.
Депутаты всех уровней, используя свои рычаги, летают на отдых на острова и месяцами исчезают "с радаров" той же власти, но продолжают получать заработную плату и "решать" свои собственные "делишки".
И все, как слепые и глухие, никто ничего не делает, чтобы все это прекратить.
Круговая порука…
Знакомые депутаты рассказывают, что в парламенте Украины единицы не вылетали за границу во время агрессии.
Единицы… Только те, кто не хотят этого делать из-за каких-то собственных убеждений.
Остальные при любом случае, под любым предлогом пытаются убежать из страны.
Отдельная тема — певцы ртом, артисты, балеруны и другая богемная тусовка.
Такое впечатление, что уехали все, а вернулись единицы. Мол, зарабатывают средства в поддержку ВСУ.
Наверное, кто-то так делает. Не стану спорить.
Но из-за сбежавших за границу не выпускают волонтеров. Потому что система "Путь" все еще на какой-то "реконструкции", наверное, до сих пор не поняли, как же балеруны смогли их обмануть.
В последние дни представители власти начали намекать нам, что война затягивается.
И затягивается надолго.
Главная причина – отсутствие самолетов F-16.
Без них мы ничего на фронте сделать не можем.
Для меня это не новость. Уже давно закуплены зимние берцы, термобелье, согревайки, генераторы, заказны буржуйки и все то, что мы в прошлом году спешно и за любые деньги искали по миру.
Война надолго.
Торопиться уже не надо.
Готовим сани летом.
Сейчас в Европе скидки на все зимнее.
К чему я все пишу?
К тому, что как бы ни бились наши "сонечки" на фронте, как бы ни волонтерили все мы, пока власти не очистят "авгиевы конюшни" коррупционеров и взяточников, пока не изменим систему обеспечения армии и контроль использования помощи, пока не выгоним всех судей, войну нам не выиграть.
Источник: Facebook Андрея Боечко
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.