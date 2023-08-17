Руководитель Центра противодействия коррупции и боец 207 батальона 241 бригады ТрО Виталий Шабунин об общении военных с детьми во время войны

Родители в армии, вы тоже потеряли близость с детьми на расстоянии? Я потерял.

Потерял еще когда дети были на другом континенте. После их возвращения мы только начали выстраивать отношения, и я окончательно поехал на Восток.

Осталось только общение в экране. Честно говоря, получалось не очень. Восьмилетней девочке и пятилетнему мальчику трудно удерживать внимание на зеленом квадратике папы.

Время шло и звонки становились все хуже. Как бы я ни пытался расспросить что-нибудь об их жизни, интерес детей к разговору падал все быстрее. В какой-то момент, я был в отчаянии, о чем, наконец, признался жене.

Елена Шабунина пробежалась по специализированным сайтам для военных США и предложила очень простые вещи, которые коренным образом изменили мои видео когда с детьми.

Сначала плохая новость. Важно, чтобы дети понимали дату нашего возвращения. Чтобы могли вести отсчет, понимая, что этот трэш точно закончится. Надо только столько конкретно перетерпеть.

Это понимание не построит нового единства, однако позволит сохранить созданное раньше.

К сожалению, мы в украинском войске не знаем, когда окончательно вернемся. Значит, должны еще больше усилий вкладывать в если не строительство, то хотя бы поддержание единства с детьми.

Теперь советы, которые мы можем воплощать.

Детям важно знать, что папа/мама вернется в принципе. Надо говорить им это, что мы очень ждем встречи. Вытаскивать в совместное планирование свиданий или спортивных развлечений. Расспрашивать, а куда она хотела пойти вместе.

Не просто говорить, а делать с детьми интерактив. Например рум тур — когда мы показываем, как и где мы живем. Детям важно понимать, что с нами происходит. Сделать вместе обед – показать нашу еду, а они нам свою.

Одним словом, втягивать детей в нашу армейскую жизнь. По крайней мере, ту его часть, которую им можно видеть.

А еще у меня круто зашло с животными. Дети пищали от восторга, что с папой служит котёнок-разведчик. И это я еще им алабая нашего здоровенного не показал.

Еще нормально заходят короткие видео или фото-сообщения с, например, разными жуками. Их у нас всех точно хватает. 3 мин. видео с жуком-оленем и ваш пацаненок разделит с вами свой восторг, что натянет между вами еще одну ниточку связи.

Ну и конечно подарки. Американцы называют это – care package. Можем подарить мягкую игрушку, которую дети будут обнимать. Любые вещи, которые будут показывать, что папа/мама хоть сейчас и служат, мы беспокоимся и заботимся о них.

Надеюсь, что эти советы помогут вам так, как мне помогли.