Блогер и редактор сайта Focus.ua, создатель и инструктор ГО "Украинская Оборона" рассказал, зачем делаются атаки на столицу россии

Русские набегают с новыми методичками про удары по Москве: "мало", "они ржут", "царапаем фасад" и тд. Для украинцев, которые могут вестить на эти вбросы, удары по Москве не делаются с целью убить 100500 человеков. Это не нужно и бессмысленно, а с целью заблокировать воздушное пространство и воздушные логистические артерии. Парализовать работу аэропортов и перевозок.

Работает ли это? Да, несомненно.

2 августа после атак БПЛА на Москву Turkmenistan Airlines прекратила все полеты через воздушное пространство российской столицы, объяснив свое решение опасностью. Теперь самолеты будут осуществлять рейсы через Казань.

6 августа в московском аэропорту ввели план "Ковер" и задержали десятки рейсов из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве. Мэр Сергей Собянин признал факт работы столичной ПВО.

А вот этой ночью в Москве впервые закрыли уже все (!) аэропорты из-за атаки беспилотника. Из-за угрозы ударов БПЛА ограничения на полеты действовали во "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковском". Один из пассажирских самолетов, который должен был совершить посадку в столице РФ, приземлился в Минске.

Я понимаю, что есть жгучее желание спалить Москву к х**м е*аным, за Мариуполь и не только. И я в целом не против. Но не нужно отрабатывать русские повестки: "все бессмысленно", "они нас убивают, а мы им только царапаем окна".

Источник: Telegram-канал Игаля Левина.