Украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" прокомментировал реакцию украинцев на обстрел Чернигова

Пока лента ищет виновных и ответственных за последствия прилета по выставке дронов в Чернигове, обратите внимание на следующие вещи:

1. Разделение городов Украины на "прифронтовые" и остальные (условно спокойные) ошибочно, а часто и вредно.

Чернигов не намного ближе к границе, чем Киев. Мне странно слышать от львовян: "Так у вас в Киеве постоянные обстрелы, а у нас спокойно". Неужели? Как показывает практика последних недель, прилететь, убить и разрушить ракеты или обломки могут и в Чернигов, и в Киев, и в Коломыю, и во Львов. Думать, куда чаще, а куда реже – эдакое занятие. Кстати, некоторые города на западе Украины за последний год обстреливали гораздо чаще, чем Чернигов.

2. Я не уверен, что Чернигов – лучшее место для сбора дронарей в условиях, когда сложно обеспечить секретность этого мероприятия для врага. Но от требований посадить и расстрелять организаторов выставки дронов – один шаг к признанию того, что ЙР (россияне, — ред.) бьет лишь по (условно) военным целям, и эти удары могут быть более оправданными, чем удары по церквям, портам, школам, зерновым терминалам, супермаркетам, пиццериям и жилым домам.

Военные и волонтеры сейчас, во время войны, были или есть в каждом селе. И они проводят свои мероприятия. Вся Украина для россиян – это большая военно-нацистская цель.

Во многие гражданские объекты прилетает не просто так. В некоторые – случайно. Но это не значит, что следует отказываться от проведения всех мероприятий или переносить все мероприятия в Киев, где "петриоты".

3. Различные мероприятия будут проходить дальше, и — пока идет война — угроза будет сохраняться. Например, и для заседаний Верховной Рады, о времени и месте проведения которых врагу известно гораздо больше, чем о выставке дронов в Че.

В этом контексте очень важна работа СБУ/военной контрразведки. Кто-то слил в россию информацию о месте выставки дронов — его нужно найти, разоблачить, доказать вину и посадить. В идеале – разоблачить превентивно ему подобных кротов.

Предатели, вражеские агенты и информаторы могут быть где угодно. Не только у пиццерии в Краматорске. И не только в Чернигове. Давайте обратим внимание: кто-то раскрыл ЙР время мероприятия с пилотами-выпускниками на аэродроме в Коломне, куда прилетел "Кинжал". В результате прилета там погиб еще и 8-летний Володя Балабаник. И это, подчеркну, было не у границы. Но было.

Сказанное выше не означает, что из сегодняшнего Чернигова не следует делать выводов. Напротив. Есть кровь и ею нужно писать правила. Чтобы прошлогодние Яворов, Николаев, Винница, Гончаровское в этом году не повторялись по численности жертв от прилетов.

Но давайте оставаться в сознании и не охотиться на воображаемых ведьм.

Мы все должны научиться жить, служить и работать в Украине в условиях войны – с соблюдением информационной гигиены и требований безопасности. Но без бесполезных истерик. Ну и тоже без постоянных психов, когда только что-то перелетает из Саваслейки в Сольцы.

Давайте хоть сами себя не разрушать.

Источник: пост Лиховия в Facebook.