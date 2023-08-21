Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал как в иностранной прессе в прошлом году описывали бои за Херсон

Немного заголовков западной прессы…

Fox News: Нет никакого украинского наступления, а российское вот-вот начнётся

The Times: К концу года у Британии закончится оружие для Украины

CNN: Администрация Байдена не готова наращивать поставки оружия в Украину

Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

The Washington Post: На Херсонском фронте нет признаков украинского наступления

The Economist: Остыньте в Херсоне! Почему украинская армия не должна спешить отвоевать всю провинцию

Режущие глаз заголовки, не так ли?

А знаете, что самое интересное? Это подборка лишь некоторых заголовков западной прессы за август-сентябрь 2022 года. Что было после, я, думаю, все прекрасно помнят.

Это лишнее доказательство деградации западной журналистики и элементарной аналитической мысли в СМИ.