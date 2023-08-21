"Нет никакого украинского контрнаступления": что западные СМИ год назад писали о боях за Херсон - Александр Коваленко
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал как в иностранной прессе в прошлом году описывали бои за Херсон
Немного заголовков западной прессы…
Fox News: Нет никакого украинского наступления, а российское вот-вот начнётся
The Times: К концу года у Британии закончится оружие для Украины
CNN: Администрация Байдена не готова наращивать поставки оружия в Украину
Evening Standard: Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон
The Washington Post: На Херсонском фронте нет признаков украинского наступления
The Economist: Остыньте в Херсоне! Почему украинская армия не должна спешить отвоевать всю провинцию
Режущие глаз заголовки, не так ли?
А знаете, что самое интересное? Это подборка лишь некоторых заголовков западной прессы за август-сентябрь 2022 года. Что было после, я, думаю, все прекрасно помнят.
Это лишнее доказательство деградации западной журналистики и элементарной аналитической мысли в СМИ.
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