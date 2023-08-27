Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о новой атаке россиян на Украину

Странная ракетная атака или… ничего странного.

Итак. В районе 23:50 был зафиксирован взлёт 6 стратегов Ту-95МС. Некоторое время спустя, около 00:40 в воздух поднялись ещё 2 стратега Ту-95МС, а около 01:40 ещё +3.

Таким образом, этой ночью в воздух поднималось 11 Ту-95МС.

У такого количества Ту-95МС потенциал пуска — 88 ракет. Но такого количества они всё-равно не выпустили бы. Во-первых, потому, что у них сейчас накопленный потенциал БК ориентировочно до 30 ракет. Во-вторых, показатель загружаемых на Ту-95МС ракет на сегодня, в среднем 4 на самолёт.

В итоге, был осуществлён пуск до 8 целей, 4 из которых были сбиты, а остальные, согласно официальным заявлениям, могли оказаться обманками. Пуск осуществлялся с 5 самолётов из 11. То есть, по 1-2 ракеты с самолёта.

Ещё одним необычным явлением было то, что пуск осуществлялся в районе Энгельса.

Напомню, что ранее пуски Х-101/555 осуществлялись с воздушного пространства над Каспийским морем. С других локаций пуски этих ракет были редкостью.

Собственно, на первый взгляд необычное поведение и необычная атака, но на самом деле не совсем так.

Прослеживается попытка изменить тактику нанесения ракетных ударов, выбрать максимально оптимальную как локацию, так и комплекс поражающих и отвлекающих средств. Смена локации, это прощупывание нового маршрута полёта ракеты, реакции на это нашей ПВО.

Что же до количества самолётов, то применение большего числа Ту-95МС, нежели совершается пусков, может быть обусловлено демонстрацией повышенной угрозы массированного удара, что максимально активизирует всё ПВО по Украине, что фиксирует российская сторона.

Собственно, этот удар не носил целенаправленной цели уничтожить десятки объектов, утроить адскую ночь. В данном случае была разведка, выявление ПВО с учётом новой тактики нанесения ударов. И если командование РОВ осталось удовлетворено результатом, то настоящего удара можно ожидать в ближайшее время.