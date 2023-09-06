Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал о мечте российского диктатора

Безлимитная война. Почему Путин готовится отмечать день победы 09.05.2025.

С большой долей вероятности можно считать, что Путин поставил себе новый дедлайн окончания войны — восьмидесятилетие победы в Отечественной войне. Но также с большой долей вероятности можно сказать, что этот день не станет праздничным для Путина.

Путин провел долгое совещание по этому поводу (не первое, но первое столь масштабное). Начать подготовку к такому празднованию за полтора года – это обычно неординарное событие, и оно явно выходит за рамки простого празднования. Собственно этот праздник, судя по всему, в голове Путина и его окружения сводится как минимум к трем аспектам:

1. Полное единение русских вокруг идеи победы и Путина, как ее олицетворения. На этом фоне стоит обратить внимание на то, что мартовские президентские выборы уже не рассматриваются как собственно выборы, это референдум о праве Путина на безлимитную (во всех аспектах) войну. Если еще проще: это референдум о том, что война важнее холодильника. Это самый болезненный вопрос для Кремля, ведь проблемы с рублем и рост цен стал ключевой проблемой для всего российского населения. Игра, которую вел Путин последние полтора года, сводилась к простой формуле: "Главное, что не стало хуже" и сейчас начала трещать по швам. Народ во всех опросах говорит, что стало хуже, а потому сейчас ключевой аспект пропаганды Кремля судорожно ищет замену этой формуле: слишком видно, что жизнь в материальном плане ухудшается. И, собственно, эта, пока еще не известная, формула станет основой информкампании на следующий год. Но еще раз повторюсь: Путин принял решение о войне до его победы со всеми вытекающими последствиями. А 09.05.2025 – это мечта о скором, как бы это парадоксально ни звучало, окончании войны. И надежда для российского населения, что потерпеть надо всего лишь до мая 2025 года.

2. Это демонстрация всем переговорщикам, что Путин пока не нуждается в посредниках и свои проблемы сейчас будет решать сам. Переговоры с Эрдоганом косвенно это подтвердили: прошло двое суток, а мы до сих пор не услышали о "секретных файлах", которые Путин через Эрдогана кому-то передает. И причина не в секретности, а, судя по всему, в отсутствии этих файлов. Это странная, на первый взгляд, позиция, связанная с главным переговорным пунктиком Путина. Он знает только один прием: поднятие ставок, поэтому он решил, что пока у него нечем поднимать ставки, он не будет вести переговоров. Сейчас он судорожно ищет, а что могло бы стать причиной для поднятия ставок: провалившаяся война в Нигере, новые технологии для КНДР, которые он, по-моему, не сможет передать, или что-то другое — пока мы не знаем. Путин судорожно ищет, чем он мог бы поднять ставки.

3. Закручивание гаек в РФ, прежде всего для СМИ и элит. На сегодняшний день Кремлю удалось полностью взять под контроль телеграм- каналы и военкоров. Но при этом система, строившаяся десятилетиями, дала трещину: до сих пор, каждый сегмент российского общества имел свой набор конкурирующих между собой СМИ. Сейчас большая прослойка российского общества, которая искала правду о ситуации на фронте или в верхах именно от военкоров или из пула СМИ Пригожина, потеряла свой, "верифицированный" источник информации. И тут, как бы это странно ни звучало, открывается небольшое окно возможностей для наших СМИ, которые могут стать такими источниками информации для части россиян. Другие сторонники военкоров попытаются по частицам собирать информацию, но для нас важно другое: в РФ началась война за маргинализацию части ура-патриотов. Формула Кремля проста: если вы поддерживаете наше видение мира, где 80-летие победы апофеоз всего и молчите о ситуации на фронтах — у вас все хорошо. Если нет, вас ждет судьба Гиркина. С элитами ситуация схожая. Только здесь примером является не Гиркин, а Пригожин, убитый несмотря на то, что Путин дал слово его не трогать и тем самым нарушил 30-летнюю традицию, что Путин слово держит всегда, и выборы в Хакасии. В Хакасии элитам показали: будет так, как хочет Кремль, или никак. Проще говоря, сейчас Россия входит в очередной виток закручивания гаек, где консенсус элит сводится к новой для России формуле "все подчиняется идее Путина и нескольких людей из его окружения вести безлимитную войну. А вы соглашаетесь или уничтожаетесь".

Это планы Путина. Но жизнь внесет свои коррективы (и вносит). От самого смешного — 38 млрд долларов, которые застряли в индийских рупиях, до того, что закручивание гаек всегда создает атмосферу нервозности и желания настучать на конкурента. Одним словом, эволюция от Киева за три дня до дня победы в 2025 году продолжается, праздновать Путину будет нечего.

Источник: Facebook-страница Вадима Денисенко