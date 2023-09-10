Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") высказал свое мнение по поводу российских атак дронами

Удары Shahed-136

За 10 дней сентября российскими оккупантами было применено 168 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Это больше чем за весь август — 167 и немногим меньше чем за весь июнь — 197.

Суть вопроса вот в чём.

Основная часть ударов приходится по Одесской области.

Ранее российские оккупанты на протяжении июля регулярно терроризировали саму Одессу, нанося удары по портовой инфраструктуре ракетами. Но, не исключено, что эта слишком дорогая и дефицитная форма террора исчерпала свой ресурс. А потому, по дунайской портовой инфраструктуре сосредоточили дроны.

Однако этому сосредоточению предварительно сопутствовало накопление или мы говорим о применении дронов, которые поставляются в россию из Ирана нон-стоп, или говорим о производстве в самой россии?

На днях были озвучены планы россии производить 6 тыс Shahed-136 в год.

6 000 Shahed-136 в год это по 500 дронов в месяц. Такого количества не мог производить Иран. Сама же россия, до полномасштабного вторжения в Украину, за годы, смогла накопить около 2 500 дронов разного типа. На налаженном производстве ББ "Ланцет" нет и близко таких объёмов выпуска.

Собственно, исключительно по имеющимся данным, россия не имела возможности за лето открыть крупносерийное производство Shahed-136, которое превышало бы производство уже имеющихся образцов БПЛА и ББ. Но, предварительный показатель налётов за сентябрь несколько настораживает.