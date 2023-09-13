Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин об уничтожении кораблей российского флота в Крыму

Зачем Украина наносит удары по российским большим десантным кораблям (БДК) и выводит их из строя один за другим?

Нет, не из-за опаски морского десанта. рф не может даже на Луну модуль посадить, что уж говорить о десанте на берега Украины. БДК призваны спасти российскую логистику в тот момент, когда Силы обороны Украины перережут железнодорожную ветку, идущую через Токмак. После этого снабжать топливом свою армейскую группировку в оккупированных районах Запорожской области (и в южной части Донецкой) русские планируют через оккупированный Мариуполь, перебрасывая топливо и тяжелые грузы с помощью БДК.

К слову, именно поэтому они сейчас ведут работу над восстановлением железнодорожной ветки в мариупольском порту. Если Украина сможет перерезать артерию, идущую через Токмак (ее и так уже почти не используют, из-за приближающегося фронта), и лишит российский черноморский флот транспортных возможностей, то это, по факту, создает в своем роде A2AD зону (anti-access and area denial — зона запрета доступа) для российской логистики. А без топлива (и регулярного подвоза БК, медицинских припасов, оборудования и тд.) воевать очень сложно, мягко говоря. Роммель не даст соврать.