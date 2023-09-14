Украинский журналист, блогер и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, почему ВСУ нужно больше людей

Осторожно, злой текст. Потому что очень хочется разложить, почему те, кто видел реальный фронт, несколько напрягаются, когда слышат об экономическом, культурном и болеющем.

Против нас идет война на геноцид. Настоящие ее цели сформулировала моя, прости небо, бывшая подруга, а ныне ведущий российский шизовоенкор Аня Долгарева: убить всех сопротивляющихся и воспитать их детей россиянами.

Эта формулировка проверена практикой. Именно так они поступают на оккупированных территориях. Буквально да.

Мы все еще можем проиграть эту войну. Нам ценой сверхусилий и помощи партнеров удалось снизить вероятность ситуации, но не до нуля. Мы можем также оказаться в ситуации, когда конфликт полузаморозится на большую часть нашей жизни. В первом случае выбор будет убежать или умереть. Во втором прибавится вариант "жить в нищете и боязни".

Для того чтобы выиграть войну, нам нужны люди. Оружие и деньги нам дают (если вы думаете, что как только воинство выдернет вас из экономики, она навернется от отчаяния и печали, это не совсем так).

И здесь такая проблема, неочевидная гражданским. Люди нам нужны не столько, чтобы заменить погибших и раненых. Люди нужны и для того, чтобы была хотя бы призрачная возможность для ротаций воюющих уже скоро два года как.

Война истощает. Нравственно и медицински. Люди не могут воевать годами. Ты просто видишь, как они меняются на глазах, как в фильме "Иди и смотри" главный герой в сутки проходит путь от ребенка к старцу.

Это могут предотвратить ротации. Я не говорю даже о таком счастье как дембель, но если людям будут давать хотя бы отдыхать достаточный промежуток времени, уже будет легче.

Таких промежутков у них нет. Они реально тают на глазах, сквозь них пейзажи видны. А ради этого нет, потому что на них сейчас небо держится.

А люди, которые могли бы подхватить, заняты. Они держат альтернативные фронты. И писю.

И вот это реально рвет все шаблоны. Так, если бы рядом с тобой человек камни таскал 20 часов в сутки семь дней в неделю, а рядом проходили другие и радовались, как хорошо, что все их смены на одного дежурного свалили.

И как будто все аргументы имеют определенное отношение к реальности. И плоскостопие, и пацифизм, и "я не умею", и ценность в других профессиях, и сложные жизненные обстоятельства. И даже "не всем воевать" — хорошо, не всем, но почему не тебе?

Это я сейчас даже не виню. Это я просто объясняю, почему все эти оправдания для тех, кто видит расписания с обеих сторон, звучат как, ну я не знаю… Как будто тройка гопников девушку насилует, один мужик пытается их куском кирпича отогнать, а рядом стоит целая автобусная остановка граждан, и у всех свои, крайне серьезные и безотлагательные причины не вмешиваться. Где-то так.

Вы можете с этим не соглашаться, но это надо понимать.

Источник: сообщение Трегубова в Facebook