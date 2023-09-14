Качество питания для ВСУ сейчас проверяют. Что обнаружили – рассказал Геннадий Кривошея

С началом полномасштабного вторжения участились случаи некачественной продукции для наших военных.

Очередная проверка показала, что эта продукция не попадет в столы наших воинов!

Пишите, рассказывайте и распрастраняйте эту информацию.

Согласно договору на закупку продуктов питания, поставщики в июле-августе 2022 года массово сдавали свою консервированную продукцию на проверку в лаборатории Минобороны.

Управление по контролю за качеством и безопасностью Министерство обороны Украины, которое имеет в своем подчинении ряд лабораторий, тщательно проверяет эту продукцию и если она не отвечала требованиям и стандартам качества, продукция не допускается к поставке в ВСУ.

Несколько недель назад моя коллега по антикорраду Татьяна Николаенко писала о некачественной консервированной продукции, на которую нам пожаловались военные, произведенная ООО "Фабрика Здорово", производство в Чернигове, поставщик ООО "Гарна Страва".

Так вот, оказывается данный поставщик сдавал на проверку несколько партий (разные даты производства) этой тушенки.

Для меня выглядит довольно странным, что в мае эта тушенка была качественной, а следующая партия этой тушенки через 2 месяца в июле — не прошла испытания (выделились неспорообразующие организмы).

Вы скажете, ничего ужасного. Некачественный же товар обнаружили и заблокировали его поставку.

Однако известны единичные факты, когда недобросовестные поставщики или производители прерывают даты производства. Поставщики, достоверно зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ГОСТ и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передавали их военным частям. Но это было раньше.

Поэтому контроль качества продукции должен быть на должном уровне не только в лаборатории, но и непосредственно в воинской части!

Кстати, этому производителю и еще таким компаниям как ООО "Ахтырка мясопродукт", ООО "Винницкий завод упаковочных изделий Винтер" и другим, нужно существенно поработать над качеством в процессе производства своей консервированной продукции. Потому что у этих производителей есть и другая продукция, которая прошла все испытания, имеет положительные выводы и уже поставляется в ВСУ.

В таблице ниже, вы можете увидеть, кто сколько сдал на проверку продукции и какие результаты этой лабораторной проверки за июль месяц 2023 года. Согласно лабораторным исследованиям поставленные консервы не отвечают требованиям ДСТУ, являются либо опасными для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека, либо не содержат соответствующего количества мяса и т.п. Прилагаю перечень продукции с указанием дат производства, не допущенных к поставке в ВСУ.

Обращаю внимание, что эта информация носит исключительно информационный характер и не направлена против деятельности каких-либо указанных в этом посте компаний, в том числе поставщиков.

Для меня очень важно, чтобы эта продукция с этими датами производства не только не попала на столы наших военных, но и не попала в торговую сеть, ведь производитель или поставщик могут искать другие пути сбыта некачественной продукции.

В очередной раз хочу обратиться к поставщикам.

Я знаю, что наши проверки дают свои результаты, и вы пытаетесь максимально выполнять требования договора. Давайте продолжать в том же направлении.

Помните, качественная продукция – это гарантия безопасности и защиты нашего государства.

PS Вчера антикоррада приняла решение о проведении экспертного обсуждения о наработке новых, более прозрачных правил в сфере закупки продуктов питания. Планируем привлекать максимальное количество участников.

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Работаем дальше.

Источник: фейсбук-страница Геннадия Кривошеи