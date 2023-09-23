Военно-политический обозреватель объяснил, почему у россиян нет шансов отвоевать обратно села в Донецкой области

Бахмут. Юго-Западный сектор. Кому-то могло показаться, что после освобождения Клещиевки и Андреевки, наступило некое затишье и новостей с того направления немного. А хотелось экшона и прорыва к 0513 (автодорога Лиман – Северск – Бахмут – Горловка — ред.) за сутки?

На самом деле никакого затишья нет, но ведётся очень важная работа.

В настоящее время РОВ в юго-западном секторе, закрепившись по левую сторону от железки, регулярно атакуют позиции СОУ в попытке отбить Андреевку и Клещиевку. Оно и понятно, ведь именно эти сёла, а так же Курдюмовка, которую следует рассматривать в агломерации Зелинополье-Курдюмовка-Озаряновка, входили в, не то, чтобы линию обороны врага в Ю-З секторе, но в опорную линию так точно.

Теперь же, в двух пунктах оккупанты вынуждены уйти за железку, в одной локации вытеснение продолжается. Но, за железкой им долго не продержаться, несмотря на растянувшиеся по полям позиции, окопы, траншеи, ВОПы. В первую очередь потому, что господствующие высоты в районе Клещиевки все перешли под контроль СОУ.

Но, всё же, СОУ не спешат штурмовать железку и начинать поход на 0513. Это связано с тем, что обескровленную 72-ю ОМСБр командование РОВ отвело на восстановление боеспособности, а её функции выполняет более менее боеспособное сборище 4-й ОМСБр 2АК. Так же, на Андреевку регулярно давит 1428-й МСП терморегулирующих вентилей… кхм, извините, территориальных войск (ТрВ), а в районе Клещиевки сохраняет боеспособность 83-я ОДШБр.

О чём это всё говорит?

Очевидно, что ближне-срочной целью СОУ является выход по левую сторону от железки и продвижение к 0513. Остановить его оккупантам будет сложно, поскольку вести оборону в низине, в чистом поле, ну, такое себе садомазохистское удовольствие. Но СОУ в этом вопросе не слишком торопятся. Почему? Да потому, что они дарят эфемерную надежду оккупантам, что у них есть шанс отбить Клещиевку и Андреевку.

Регулярные контратаки на эти сёла для РОВ завершаются мясорубкой и расходованием ресурса. А потому, то, что случилось не так давно с 72-й ОМСБр, постигнет в ближайшей перспективе и терморегулирующих вентилей, и "десантуру", без значков за прыжки из движущегося транспорта. И не только.

Не только, поскольку с северного сектора Бахмута РОВ перетягивают подразделения, для усиления своего положения на Юге.

Несмотря на наличие количественно превосходящей СОУ группировки в районе Бахмута, РОВ не могут держать позиции, вести эффективную оборону и пропорционально распределять ресурс. И это всё намекает на то, что обескровливание секторов играет несколько более важное значение, чем просто продвижение в полях, ради только продвижения.

Слава нації!