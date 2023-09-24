Участница Революции Достоинства, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя Ирина Солошенко о реалиях войны в Украине

Наша война внесла и внесет кучу перемен.

Во всех областях.

А особенно в военном деле. В уставы, "нормы" потерь для наступающих и обороняющихся. Так называемые желанные "золотые часы" по эвакуации раненых. Ибо одно дело воевать в Ираке и Афганистане, где "Patriot" прикрывает госпиталь развернутый. И "apache" летят за ранеными в сопровождении морских котиков. А раненые исчисляются десятками в месяц.

Теперь они увидели совсем другую войну. К которой, по сути, страны НАТО не были готовы.

А другое дело у нас. Где прорвали оборону пехотой, а тяжелая техника и те же эваки не могут быть направлены без риска быть уничтоженными врагом.

И отсюда героические выносы раненых на себе. Отсюда срывы. Отсюда обиды на командиров.

Вообще, когда общаюсь с друзьями на фронте, которые учились сейчас и в Германии, и в UK, и в Нидерландах. Все улыбаются и говорят. Когда мы им показываем видео зачисток, прорывов, удержание позиций – глаза у военных иностранных становятся сильно круглыми. Они бы так не воевали.

Без самолетов и отработки по позициям врага. Не разминировали бы вручную по ночам. Не пошли бы из-за минных полей. В этом месте наши ржут и говорят – так других условий в этой задаче нет. Есть минные поля и их нужно пройти.

Причем это сейчас изучается очень тщательно.

Ибо на примере одной операции, которую начинали по тем принципам, как учили за границей на полигоне, а продолжили по тем принципам, которые наработали за девять лет войны, тоже сделали выводы.

Наша система адаптивна и основана на опыте. Она в таких условиях сработала. И это видят на западе.

Когда генерал Милли, человек с 50-летним военным стажем, говорил, что наши делают невероятные вещи, которых он не видел в жизни. Он не лукавит. И когда говорил, что подобных войн не видел — тоже не лукавит.

На наш этап эвакуации приезжали разные специалисты иностранные и спрашивали какой % потерь за это время. Мы говорили — 0 (и тайком стучали по дереву). Те очень удивлялись. Ибо по расчетам "нормы допустимых потерь" (ужасная канцелярская формулировка но как есть) это для нашего этапа цифра с двумя нулями допустима.

А наши бригады борются за каждого.

Хотя бывало всякое. Ухудшение условно средней тяжести раненых, кровотечения. Но наши медики справлялись.

Для этого мы и ищем самое лучшее оборудование, чтобы сохранить каждого.

У победы много родителей. Поражения – сироты.

Поэтому эти вбросы, с "расследованиями" по югу, полезшие в прессе, а значит их сливают в прессу — лучше бы засунуть поглубже. Ибо нет, не удастся на военных повесить ответственность за оккупацию юга за двое суток. Это военно-политическая ответственность. За действия и бездействие. За отсутствие увеличения бюджета армии. За свертывание милитарных программ.

Это такой клубок, в котором будут вопросы и уже готовы нарезанные цитаты политического руководства, озвученные голосом не в пользу последнего. Поэтому лучше даже не начинать.

Для всех лучше.

Простите — не воскресное, потому что что-то о другом что-то мыслей нет. И завтра большой сбор начнем. С потребностью на позавчера.