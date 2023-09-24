Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, в чем проблема военной аналитики

Проблема большей части военной аналитики в том, что она отражает внутреннее эмоциональное состояние ее авторов и опирается на сериальную логику законов медийной драматургии. Такие аналитики, как и политики, паразитируют на коллективных эмоциональных состояниях для актуализации себя в информационном пространстве и достижения политических баллов в виде ругательств и охватов.

Неважно, что именно написано, главное, было ли считано настроение, попали ли мы в нерв. Но в конце концов избалованная контентом публика начинает требовать этого же от украинских Вооруженных Сил: "Развлекайте, или мы больше не будем вас любить! Сезон слишком затянут и скучен, Голиаф мог быть повержен еще три серии назад".

Но война не живет по законам сторителинга, а успех наступательных операций не всегда измеряется количеством освобожденных квадратных метров. Война – скорее математическое уравнение на доске с большим количеством переменных и неизвестных. Следовательно, события нужно уметь читать правильно, несмотря на эмоциональные интерпретации.

И если к зрителям вопросов нет, то некоторым политикам демократических стран нужно определяться: вы о хвастовстве или вы о результате? Вы о 100 лайках или учебниках истории? А история бывает беспощадна к ситуативным конъюнктурщикам.

Сегодняшние действия украинской армии по перемалыванию российских частей на Юге и демилитаризации тыловой логистики Крыма (включая применение дальнобойных ракет) оказывают кумулятивный эффект. И когда пик будет достигнут, все почувствуют: замок сломан, российская оборона посыпалась. В первую очередь ощутят изменение тональности столбцов ведущих СМИ.

До этого стоит помнить: ключевая составляющая победы – это воля, дух, сила намерение и настрой на результат. Это подразумевает иммунитет к эмоциональным воздействиям и колебаниям общественных настроений.

Источник: сообщение Подоляка в telegram-канале.