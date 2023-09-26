Журналист и блогер Виталий Чепинога провел исторические параллели и рассказал о необратимых последствиях для путинской россии

Военный обозреватель Константин Машовец написал: "Многие не понимают значение того, что на самом деле произошло в Севастополе. Людям, которые спланировали, подготовили и провели эту операцию, стоит ставить памятник еще при жизни".

Примечательно, что написал он это еще до известной ракетной атаки ВСУ на штаб ЧМФ России, видео с которой набрало несколько миллионов просмотров уже через несколько часов. Так падают не ракеты, так падают империи…

А действительно, как так случилось, что страна, формально даже флота собственного не имеющая, сначала поразила и затопила флагман российского Черноморского флота "Москва", несколько кораблей разного класса в открытом море, затем атаковала ремонтные доки и уничтожила десантный корабль "Минск" (с экипажем на борту) и подлодка "Ростов-на-Дону", разбила судоремонтный завод в Севастополе и, на "диджестив", стерла с ландшафта штаб ЧМФ, вместе с командующим флотом и 34 высшими офицерами? И где? В сакральном для путинской России Крыму! О таком рассказывают даже не в учебниках по военному искусству, а сразу в легендах и преданиях. Это — кобзарьские сюжеты.

Наша война – особая. Эксперты говорят, что это первая в истории креативная и технологическая война. Когда побеждает не тот, у кого больше сил и ресурсов, а тот, кто сможет их применить и использовать с максимальным эффектом. "Байрактары" и "мавики", антидроновые ружья, "старлинки" и "хаймарсы", "джавелины" и "Нептуны", морские дроны и тепловизоры, убийственная неотвратимая прицельность артиллерии, онлайн-трансляции непосредственно с места боя, где можно увидеть, как мина с беспилотника попадает прямо в открытый люк танка или БМП… Такого не снилось ни одному Клаузевицу с Юнгером. Уже не говоря о Ремарке…

"Се – остання війна. Се до бою чоловіцтво зі звірством стає. Се поборює воля неволю", — писал когда-то Иван Франко "Товаришам із тюрми". Но это и первая война. Первая война, которую выиграет та страна, у которой шансов на победу не было. Это почти библейский сюжет истории человечества первой половины 21-го века. Давид и Голиаф. Представьте себе, чтобы в 1938 году Чехословакия одолела гитлеровскую Германию…

Но даже на этом фоне успехи Сил специальных операций на оккупированном полуострове – особенные и уникальные. Они уничтожают не просто российский флот, они разрушают устои имперского мировоззрения России Путина. Попасть ракетой непосредственно в кабинет командующего флотом во время совещания! Это – на зависть Голливуду.

В американских высших политических кругах сейчас активно продвигается такой тезис (который приписывают сенатору Митту Ромни): "Уничтожение российской армии при использовании всего лишь пяти процентов оборонного бюджета США является "чрезвычайно мудрой инвестицией". Это так, но есть одно "но". К этим 5 процентам американского оборонного бюджета еще нужно добавить усилия ВСУ, СБУ, ГУР и мудрость и креативность ССО Украины, без них 5 процентов не работают.

Следует отметить, что всегда и во все времена военные аналитики подчеркивали: Черноморский флот России в современном глобальном мире – бесполезный и не нужный проект. При закрытых проливах Босфор и Дарданеллы, отсутствии возможности выйти в Средиземное море ЧМФ – совершенно неэффективен. Мы тоже так думали. До тех пор, пока Россия не напала на Грузию, и до того, как российские "Калибры" с Черного моря не полетели на Киев, Одессу и Винницу. Черное море стало для нас важным. Жизненно важным в буквальном смысле.

Черноморский флот России в ее военной истории овеян ореолом кажущейся славы и газетного героизма. Хотя на самом деле гордиться там особенно нечем. ЧМФ знаменит разве что тем, что при первой возможности топил собственные корабли в Севастопольской бухте. Это некий сомнительный героизм утопленников. Случалось такое и в 1854–1855 годах, и в 1918-м. А по Парижскому мирному договору 1856 года, после позорно проигранной войны, Россия была вообще лишена возможности иметь военный флот на Черном море. Во время Второй мировой войны немецкие войска, даже не имея собственного флота, разгромили российские силы в Черном море. Командующий ЧФ адмирал Октябрьский скрылся на "большую землю" при первой возможности, а стотысячное советское войско попало в плен.

Но современная Россия живет не фактами, а мифами и сказками. Адмиралы Ушаков и Нахимов, матросы Петр Кошка и Гнат Шевченко (которые на самом деле – украинцы), Сапун-гора, "Оборона Севастополя" Дейнеки, панорамы и диорамы, "врагу не сдается наш гордый "Варяг" и прочая пропагандистская муть. Для России Крым, Севастополь и флот — не просто территории, это символы их показательного фальшивого величия. Мол, да, у нас до сих пор темное средневековье на большей части территории страны, зато "Крым — наш!". Тут вдруг выясняется, что Крым – не ваш. Это очень больно и имеет и будет иметь необратимые последствия. Как для России в целом, так и для власти Путина напрямую.

Ибо крушение символов и мифов обозначает крушение любых надежд, чаяний и перспектив. Потому что уже видно, что король не просто голый, а еще и глупый, уязвимый, беспомощный…

И я иногда себе думаю, а мог ли Владимир Путин, где-то там под вечер 21 февраля 2022 года себе представить, что через полтора года он не только не будет иметь "Киев за три дня", а потеряет чуть ли не половину своего Черноморского флота, его командующего, штаб, поставит под сомнение само существование России в обозримом будущем? И мог ли он тогда подумать, что в сентябре 2023 года на Площади Республики в армянском Ереване ведущий антироссийского митинга будет кричать: "Поздравляем ВСУ с уничтожением штаба российского Черноморского флота!", а толпа будет ему отвечать: "Слава Украине!"… И рискнул бы он тогда напасть на нас? Кто его знает, история, к сожалению или к счастью, не признает конструкций "Что было бы, если бы?"…

Эта война полна символизма даже слишком. Чего стоят только названия уничтоженных кораблей – "Москва" и "Минск"!

А в ночь с 18 на 19 августа 1991 года КГБ, по указанию из Москвы, изолировал первого и последнего президента Михаила Горбачева на государственной даче у крымского Фороса. Начался мятеж, известный как ГКЧП. А через три дня советская империя скончалась. Сегодня по тому же пути идет Россия Путина. Крымским путем…

В древних славянских сказках смерть Кощея Бессмертного содержалась в игле, а игла – в яйце… Сегодня яйца Путина в руках ВСУ. И в Крыму. В Севастополе. А точнее – в Акъяре!