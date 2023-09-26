580 дней большой войны: что происходит на фронтах и чего ожидать в дальнейшем - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" рассказал, где ВСУ ведут самые ожесточенные бои
Сегодня, 26 сентября, Украина переживает 580-й день полномасштабной войны с рф.
Что имеем на фронтах на данный момент – и чего ждать в перспективе?
Украинская армия продолжает наступление к югу от Бахмута, а также в Запорожской области. Боевые действия на Бахмутском направлении заключаются в том, чтобы обрезать логистику противника и вынудить его выйти из города. Сейчас украинские войска пытаются установить контроль над железной дорогой в районе Клещиевки (по некоторым данным, она уже перерезана) и над шоссе Бахмут — Горловка (взято под огневой контроль).
На южном фронте бои идут непосредственно в селах Вербовое и Новопрокоповка. Бои за Новопрокоповку важны для контроля над высотами, что позволит развить наступление на Токмак – важный логистический хаб, через который проходит железная дорога на Мелитополь, а также автодороги на Мелитополь, Васильевку и Бердянск.
Бои на всех перечисленных участках носят крайне ожесточенный характер, противник перебрасывает подкрепления, рассчитывая продержаться до сезона дождей.
Однако вряд ли осенью украинское наступление полностью прекратится. Оно будет продолжаться, хотя и с учетом погодных условий.
Хочу напомнить, что прошлой зимой представители ЧВК "Вагнер" так или иначе наступали на Бахмут. Так что зима не означает полную заморозку наступательных действий.
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