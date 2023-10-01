Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин показал, кого россияне готовы пустить в расход

Идею зеков, как фронтовой "массы" Кремль обкатал через "Группу Вагнера". Это было удобно — если что пошло бы не так, то российское Минобороны как бы ни при чем. Теперь, увидев, что зеки в целом управляемы, сидят в норах до самой смерти, а в российском обществе с этим молчаливо все согласны, они экстраполировали эту практику уже на всю свою армию, особенно те участки, где нужна "масса".

Вопрос "массы" — один из центральных в военных дискуссиях на Западе и в Израиле. "Масса" — та часть армии, которая изначально рассчитана на потери. Как в ходе обороны, так и в ходе большого наступательного маневра. То есть, вы не можете воевать, не неся потери. И отдельный вопрос — кто этими потерями должен стать.

В ходе "героической" эпохи модерна это были большие призывные армии сельскохозяйственной формации или индустриальной формации, то есть в массе своей или крестьяне (например РККА) или рабочие фабрик (например, Вермахт). Сегодня, снова стоит вопрос, кто будет основной "массой".

Россия, пытаясь найти ответ на этот вопрос (крестьян уже нет, рабочие атомизированы и разбиты, а креативный класс или нужен в тылу, или с**бет за границу, или будет уклоняться от призыва), в конечном итоге сделала ставку на преступников-зеков, на деклассированные элементы и на беспросветную чернь — бедноту с различных частей своей империи.

Источник: пост Левина в Telegram