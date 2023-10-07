Эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra прокомментировал нападение боевиков сектора Газа на Израиль

Утром боевики ХАМАС и Исламского Джихада прошли границу с Израилем, атаковали КПП и зашли в несколько небольших поселений. Нападение было заранее спланировано и удачно подобрано по времени.

Только неделю назад, на панели Генассамблеи ООН, премьер Израиля Нетаньяху объявил о скорой нормализации с Саудовской Аравией, а в Эр-Рияде заговорили о своей готовности идти на встречу. Главной проблемой переговоров между израильтянами и саудитами оставался палестинский вопрос.

Саудовская Аравия несколько десятилетий финансирует Палестинскую автономию и поддерживала боевиков. Однако в Эр-Рияде появилась усталость от палестинцев, на любые попытки урегулировать конфликт всегда торпедировали потенциальные договоренности. Именно поэтому саудиты решили пойти на официальную нормализацию с Израилем, хотя фактически она уже давно состоялась.

Сегодняшние атаки, возможно, похоронили израильско-саудовскую нормализацию на долгое время, потому что трудно представить, что Эр-Рияд хочет потерять образ "защитника мусульман", осудив действия ХАМАС, за которым торчат уши Ирана. Аналогичный сценарий был в 2000 году, когда мечты о дружбе и совместном процветании палестинцев и израильтян разбились о Вторую интифаду.

Разумеется, в этой ситуации должно также ультраконсервативное правительство Нетаньяху, которое проводит агрессивную внутреннюю политику в вопросе создания новых поселений на Западном берегу реки Иордан, изгоняя палестинцев из своих домов. Постепенная радикализация палестинского общества на фоне этих действий Иерусалима усугубляет политическое влияние боевиков ХАМАС и Исламского джихада, которые могут отобрать власть у слабого правительства Палестинской автономии.

Ожидаю, что в ближайшее время состоятся переговоры по деэскалации при посредничестве Египта или другой арабской страны, а за это время ЦАХАЛ успеет ликвидировать несколько десятков боевиков и нанести ощутимый урон террористам в Секторе Газа.