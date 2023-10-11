Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") объяснил ситуацию вокруг Авдеевки и очередные фейки россиян

Авдеевку натягивают на Бахмут…

В ближайшее время российская пропаганда значительно усилит распространение фейков и манипуляций связанных с ситуацией в районе Авдеевки, которые будут идентичны нарративам, распространявшимся во время боёв за Бахмут.

Перед российской пропагандой поставлена задача распространять в своём и интегрировать в украинское и западное информационное пространство фейки:

1 — В районе Авдеевки СОУ несут катастрофические потери вследствие чего воевать приходится даже раненным, в подразделениях одни старики, а западной техникой, которую передают страны партнёры, никто пользоваться не сможет, потому как всех убили… То-есть, гипертрофированный акцент на потерях.

2 — Авдеевка "окружена" подразделениями РОВ. Согласно данному нарративу ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Авдеевки и всё чаще использоваться маргинальный термин "котёл". При этом нарратив о "котле" будет практически всегда синнергировать с нарративом о потерях.

3 — СОУ в спешке и хаотично покидают Авдеевку. Согласно данному нарративу будет распространяться неправдивая информация о том, что СОУ "бегут" из города порою даже вопреки приказам командования, то есть, не подчиняются приказам, дезертируют, самовольно покидают позиции.

4 — Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Авдеевки находятся в жёсткой конфронтации и взаимной неприязни. В принципе, этот фейк пульсирует и генерируется с февраля 2022, но сейчас ему придадут дополнительных жизненных соков.

Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться посредством использования как информационных площадок серого сегмента, так и СМИ, в особенности в рамках комментариев и интервью неких источников, заслуживающих доверия, но сохраняющих анонимность.

Например, "солдат/командир" подразделения ВСУ из-под Авдеевки рассказал о "колоссальных потерях". "Источник" в ОП рассказал на условиях анонимности о "конфликте" Зеленского и Залужного. "Военнослужащий" из Авдеевки, пожелавший остаться неизвестным, поведал об "окружении".

Так же будет широко использован ресурс карманных российских "экспертов" из зарубежного пула. В основном, все эти люди уже давно себя дискредитировали несуразными и бредовыми заявлениями, но сейчас их массовое комментирование ситуации в Авдеевке должен принять эффект информационного цунами.

В данном контексте отмечу. Ситуация в районе Авдеевки и вправду непростая. Но она никогда и не была простой и Авдеевка это город, который в постоянной обороне с 2014 года. Тем не менее мы должны сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации.

Российская пропаганда сейчас максимально активизируется, дабы натянуть Авдеевку на Бахмут.

Сохранение информационной гигиены, последовательный анализ информации и источников, а так же сопоставление с официальными заявлениями и проверенными источниками, является залогом победы не только на информационном поле боя, но и реальном.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.