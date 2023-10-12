Директор Центра ближневосточных исследований проанализировал ситуацию в Израиле и указал основные моменты

Зачем Хамас нападал, в чем была цель? Понятно ведь, что ударом из Газы весь Израиль не победить, да и даже клочки территории не захватить. Рассчитывали ли на поддержку с других сторон? Или просто цель в провокации, чтобы вызвать ответные удары и… Больше.

Ответ: Я частично отвечал на этот вопрос в предыдущих постах. И, по-моему, здесь мы имеем два уровня — тактический и стратегический. Если исходить из первого, то ХАМАС совершил это нападение для захвата заложников, которые он планировал обменять на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Подобные акции они уже делали и раньше, но на этот раз размах оказался гораздо больше. Просчеты израильской системы безопасности и правительства дали хамасовцам возможность прорваться в поселения и совершить преступления. То есть хамасовцы не ожидали такого успеха и дальше действовали уже по своему усмотрению. Эта версия частично подтверждается и заявлениями глав ХАМАСа.

Но тактического уровня здесь, мне кажется, мало. На стратегическом уровне думаю можно согласиться с версией, что целью было воспрепятствовать американскому плану сближения Израиля, Саудовской Аравии и США в рамках договоренностей о создании союза против Ирана. К тому же известно, что Саудовская Аравия задавала вопрос признания Палестинского Государства (ПГ) как одного из компонентов этих договоренностей, то есть пакетом. В этом смысле это однозначно было невыгодно Ирану и тому Хамасу, который и до этого терял поддержку населения, а после достижения договоренностей такого уровня оказывался бы на маргинезе. Россия, в свою очередь, также заинтересована в стратегическом поражении Запада вместе с Ираном и Китаем.

Какова стратегия Израиля? Он признает границы 1949-67 или нет? Зачем было выходить из Газы, но держать оккупацию Зап Берега? Зачем поселение там?

Ответ: В Израиле нет однозначного ответа на этот вопрос. Те силы, которые находятся у власти, категорически против любого ПГ и заинтересованы в захвате как можно больше палестинских земель для того, чтобы по факту создать такое государство было невозможно. Главный инструмент – строительство еврейских поселений на оккупированных территориях на Западном берегу и усилия по дискредитации и ослаблению ПА. Возможно, если бы Ицхак Рабин не был убит ультраправым израильтянином, идеи, которые были заложены в процесс Осло, были реализованы. Но вышло так как есть. Кстати роль Нетаньяху в уничтожении мирного процесса выдающаяся.

Из Газы израильтяне вышли, потому что усилия по ее контролю были больше выгоды.

Правда ли, что Хамас поддерживает, кроме Ирана, Катар? Зачем? А другие страны Залива – как они относятся к хамасам?

Да, Катар поддерживает ХАМАС. Этот эмират вообще поддерживает движение братьев-мусульман, а ХАМАС является частью этого пан-исламистского движения. Впрочем, ХАМАС осуществил в своей идеологической доктрине некоторые инновации — в частности, применяет националистические лозунги, которые скорее присущи светским палестинским организациям. Цель ясна – конркуренция с другими палестинскими организациями для доминирования в палетинском обществе.