Очереди к военкоматам: когда говорим об израильтянах, почему-то делаем это в упрек украинцам - Родион Шовкошитный
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Украинский волонтер напомнил о том, какие очереди были в военкоматы в 2022 году и как украинцы возвращались из-за границы на войну
2014 к военкоматам Украины стояли очереди.
В 2022 году к военкоматам Украины стояли очереди.
2014 массово создавались добровольческие подразделения. Мобилизовывали до 4 волн включительно вполне мотивированных, после чего только началась охота за уклонистами. Это привело к огромным проблемам с 5 и 6 волнами. Думаю, олды это прекрасно помнят.
2022 год на границе стояли очереди на выезд, а затем и на въезд, потому что значительная часть мужчин, вывозив свои семьи, возвращалась. Мотивированные добровольцы мобилизованы в силы обороны.
К концу 2023 очередей нет. Это абсолютно логично, потому что добровольцы закончились, как и в 2014 году они тоже закончились после сентябрьского Минска. Сейчас этап, когда ТЦК охотится на уклонистов, и куча мужчин, которые согласно конституции обязаны защищать страну, — за ее пределами или прячутся по домам.
Когда мы говорим о таких мужчинах, то почему-то забываем об очередях 2014 и 2022 годов. Почему-то забываем об очередях на границе тех, кто сначала позаботился о семьях, а потом вернулся. Почему-то забываем о белобилеточниках, которые всеми правдами и неправдами мобилизовывались в ВСУ.
Когда мы говорим о массовом возвращении израильтян всего мира в Израиль на войну, то почему-то забываем об украинцах, которые также массово возвращались из своих Европ и Америк в Украину, вполне успешно обустроившись в своих мирах, имея бизнесы и семьи, и становились здесь в строй.
Когда мы говорим о возвращении израильтян, то почему-то делаем это в упрек украинцам.
Вот почему-то называется неполноценность.
Источник: Facebook-страница Родиона Шовкошитного.
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