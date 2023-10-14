Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука провел параллели между войной в Израиле и атаками на Донецком напарвлении

Практически всю неделю идут тяжелые, кровопролитные бои в районе Авдеевки, которую мощно штурмуют российские оккупанты.

И когда нам сообщают о рекордных потерях врага в том районе, надо понимать, что, к сожалению, наши Силы обороны также несут серьезные потери.

При этом я не припомню такого количества уничтоженной за столь короткий промежуток бронетехники противника.

Это свидетельствует о том, что российские оккупанты, действительно, идут вперед большими силами, при поддержке бронетехники. И получают мощный отпор со стороны защитников Украины, массово уничтожающих живую силу и военную технику противника.

На утро 14 октября, судя по данным Института изучения войны (ISW), атаки русских провалились на всех направлениях. Украинские Силы обороны держат позиции, какие-то отбивают назад. И можно сделать осторожный вывод, что резервы, брошенные рф на Авдеевку с целью ее захвата, не способны преодолеть сопротивление украинской стороны.

Следует отметить, что в течение лета русские пробовали разные направления для контратак. И в Луганской области, и на стыке ее с Донетчиной, и на Харьковщине. Нынешняя эскалация в районе Авдеевки, похоже, проводится в надежде, что нам придется перегруппировать Силы обороны. А именно – снять часть подразделений с южного направления, где происходит наше хоть и незначительное, но стабильное, практические ежедневное продвижение.

Очевидно, понимая свою неспособность сдержать это наступление, россияне решили обострить ситуацию у Авдеевки. Вынуждая нас перебросить туда часть сил и средств с той же Запорожчины. Впрочем, сегодня утром я видел приятные материалы о том, как бойцы 128-й горно-пехотной бригады занимали новые позиции в направлении Токмака, выбив оттуда противника, планы оккупантов идут крахом.

Конечно, можно пытаться проводить параллели между обострением на украинском востоке и на Ближнем Востоке, увязывать это с политической нестабильностью в ряде стран в связи с избирательными кампаниями.

Но каких-либо объективных доказательств российского следа в том же нападении ХАМАС на Израиль я не видел. Предположения – да, высказываются. И они имеют право на жизнь, они логичны. Многие аналитики, наблюдающие за войной в Украине и вновь вспыхнувшим израильско-палестинским конфликтом, сходятся во мнении, что россия является участником конфликта на Ближнем Востоке. И вооружением, и прокси-формированиями. У террористов ХАМАС засветилось множество российского оружия, включая новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет". Появились видео, зафиксировавшиеся русскую речь среди хамасовцев.

Но как факт говорить об этом пока нельзя. О чем можно, так это о координации российско-иранских связей, их общем влиянии на ХАМАС – со всеми вытекающими.