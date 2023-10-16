Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе объяснил для "Телеграфа", когда Украина сможет вести переговоры с позиции силы

Российский диктатор владимир путин вновь заговорил о переговорах с Украиной, уверяя, что кремль якобы готов к диалогу. И пожаловался, что такой готовности не высказывает Киев.

Понятно, что путинские заявления (а он периодически говорит о том, что рф якобы готова к переговорам) традиционно имеют мало общего с реальностью.

Тут, скорее, стоит обратить внимание, что, как правило, все, кто на Западе говорит о возможных переговорах Киева с москвой, уточняют, что для них должны созреть условия.

А именно – когда та и другая сторона зайдут в тупик, после чего вынуждены будут договариваться. Чего на данный момент нет.

Возможны также переговоры с позиции силы, когда Украина или россия будут иметь явное преимущество, значительные победы-прорывы. Но пока и таких предпосылок нет.

Следует понимать, что, если Украина пойдет на мир с рф на условиях агрессора, это станет не только нашим проигрышем, но и проигрышем Запада, чего он не допустит. Если переговоры и состоятся, то как минимум компромиссные – и для Украины, и для россии.

При этом мы знаем, что путин не может пойти даже на такие переговоры, поскольку уже включил оккупированные (и даже не захваченные) территории в российскую конституцию как относящиеся к рф. А та не предусматривает механизма выхода этих территорий из состава россии.

путин готов к переговорам лишь при условии капитуляции Украины. На что, понятно, не может пойти уже официальный Киев. А даже если хотел бы – этого не позволит Запад по вышеназванной причине.

Так что все разговоры о переговорах сейчас – лишь политические манипуляции, болтовня.