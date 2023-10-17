Экс-нардеп Виталий Чепинога объяснил "Телеграфу", почему так получилось и о чем свидетельствует

Сеть возмутил новый скандал. Причина: опрос относительно того, знают ли и что знают украинцы о героической обороне Мариуполя. Проведено не где-нибудь, а прямо в центре Киева.

И, как оказалось, очень значительная часть людей о Мариуполе и его обороне не знают ничего. Более того, люди вообще мало что знают и о самой войне. "Я за мир, против войны", — говорит один парень вполне мобилизационного возраста.

А девушка, только что вернувшаяся из Германии, отвечает, что там за украинскими новостями никто особо не следит, потому что люди заняты другими делами, такими как трудоустройство, личная жизнь, получение социальной помощи и тому подобное. Она, вероятно, уже не ответит и не вспомнит, по какой причине сама оказалась в Германии ранней весной 2022 года.

Конечно под этим видео сразу появилось уйма комментариев и комментаторов. "Как не стыдно? – справедливо пишут люди. – Что же это за люди такие?" "У меня не укладывается в голове, — говорят другие. — За кого наши лучшие сыновья и дочери проливают кровь?"

Конечно, опрос можно было бы назвать пристрастным и манипулятивным, но факт остается фактом: такие люди действительно существуют. Даже в нашем окружении. У них есть какой-то "дар" не замечать войну даже среди воздушных тревог и регулярных налетов шахедов.

Так в чем дело? Откуда такие берутся?

По-моему, дело здесь значительно проще (и сложнее одновременно), чем нам на первый взгляд и на первую эмоцию, кажется. Ниоткуда они не берутся. Они были всегда.

Украина делится не по религиозным конфессиям, не по языковому признаку и даже не по гендеру. Как и все общества, она делится по человеческому фактору. Есть умные и тупые, участливые и безразличные, есть добрые и злые. Есть те, кто снимает с себя последнюю рубашку, чтобы задонатить на мавик, а есть такие, кто легко снимет последнюю рубашку с ближнего, чтобы надеть на себя… То есть в данном случае речь идет о столкновении двух вполне альтернативных "пузырей", двух разных "культур" и цивилизаций", которые в живой природе практически не пересекаются.

Если взять, например, мою ленту в фейсбуке, то она полна Мариуполем до краев. Там и гениальные и страшные фото "азовцев" из самой сердцевины ада, и петиции, и письма, и браслеты из осколков, и розыск людей, и благодарность, и боль, и печаль, и флаги над могилами. Но есть и такие люди, для которых Мариуполь – это просто город, в котором он никогда не был и название которого ему ни о чем не говорит, не отзывается в его сердце. Есть еще и третьи, для которых что Мариуполь, что Мелитополь, примерно одинаково. Как Иран и Ирак, или Австрия и Австралия.

Я ни в коем случае не утверждаю, что это нормально, но так оно уж есть. И мы, по крайней мере, должны об этом знать. Как ни странно, но есть люди, как не мы. Как так было у Сартра: ад – это другие. Так и есть. Мы живем в мире тотального абсурда и каждый день с этим абсурдом встречаемся, имеем дело с явлениями и фактами, которые не укладываются в нашей голове. Но все это согласно нашей морали, нашему воспитанию, нашим принципам и нашему окружению. А у кого-то они – совсем не такие. Поэтому для них все нормально и ничего особенно в жизни не изменилось. Кто-то плетет маскировочные сетки и делает окопные свечи, а кто-то заказывает свадебный торт за сто тысяч. Се Ля Ви!

Как недавно с удивлением выяснили ученые, даже в муравейнике (который испокон веков люди брали за образец организации сообщества) более 70 процентов насекомых НЕ ДЕЛАЮТ НИЧЕГО! НИКОГДА!

Поэтому спрашивать у некоторых людей: за кого воюют и отдают жизнь наши солдаты, совершенно бесполезно. Они вообще этими категориями не мыслят. В их понятийно-категорийном аппарате отсутствуют подобные смыслы. Воины ВСУ воюют для нас и за нас, для свободной Украины, за свободную Украину, для тех, для кого это самое ценное и дорогое.

Иными словами, украинское общество не совсем такое (а вернее, совсем не такое), как нам бы хотелось. И это, скорее, хорошо, чем плохо. Ибо абсолютное единство существует только у Ким Чен Ына и в путинской России. А у нас все-таки другие ориентиры и другие наставления.

Как любой постколониальный народ, украинцы в определенной степени инфантильное сообщество. Вспомните, как в 1991 году, с разницей в несколько месяцев мы проголосовали за сохранение "обновленного СССР", а затем с таким же единодушием – за государственную независимость Украины. У нас иногда две правды живут в уме параллельно. И требовать от других людей жить по нашим нарративам – тоже инфантильность и наивность, пусть и продиктованная высшими добродетелями. Просто потому, что это бесполезно. А "нам свое робить", — как писал в молодости Павло Тычина, правда, совсем по другому поводу.

Кто-то слышит голос и пульс страны, кто-то не слышит. Кто-то собирает на антидроновое ружье, кто-то — на новый "порше".

Украина — это и Любомир Гузар, и Илья Кива, и братья Горыни, и братья Добкины, и Стус, и Медведчук. Именно в такой диалектике в такой борьбе появляется то, что потом называется нацией, гражданским обществом.

И не только мы такие, весь мир таков. Помню историю, которую рассказывала одна украинка, работавшая в одной из богатых семей в США. По ее рекомендации эта семья просмотрела фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера". А потом жена хозяина спросила: "Не понимаю, зачем они терпели этого Гитлера и не позвонили шерифу?" Другая женщина рассказывает, как итальянец искренне поинтересовался у нее, носят ли украинцы обувь?.. Люди не разбираются в культурах, не разбираются в странах, не разбираются в людях. Люди даже в себе не разбираются. Не нормально – это нормально!

Так что же тогда выходит? Я доначу, а кто-то нет? Кто-то воюет, а кто-то крадет? Я волонтер, а тот – барыга? К сожалению, да… С этим не нужно мириться, с этим нужно бороться. Но следует помнить, что мир сложнее и разнообразнее, чем в нашем воображении.

Украинский и канадский ученый, экономист с мировым именем Богдан Гаврилишин в своих "Мемуарах" как-то рассказал, что еще в юности задумался над тем, кто и как определяет, что правильно, а что нет, что праведное, а что — грешное! И пришел к выводу, что сам человек — моральное мерило себе. Больше никто кроме нас не будет нами. Все, что мы делаем правильно, мы делаем правильно. Надо поступать так, как положено. Положено вам!

И еще одна цитата, из Вацлава Гавела: "Надежда, в ее глубинном и самом сильном смысле, — это не просто радость от того, что дела идут хорошо; это способность работать ради какой-то цели лишь потому, что эта цель добра и прекрасна, а не потому, что она дает шансы на успех".

Эволюция, к сожалению или к счастью, устроена так, что в критические моменты истории судьбу наций и народов определяет меньшинство. Прогрессивное меньшинство, как мы его называем. Так было в мировой истории, так было в украинской истории… В том числе и на новейшем ее этапе. В шестидесятых, в 2004-м, в 2013-м, в 2022-м. Это даже не проценты. Это – единицы.

Поэтому, когда мы говорим и дискутируем о том, что является главным ресурсом страны, в чем наша сила, ответ очевиден – неравнодушие. Неравнодушие меньшинства, которое делает Великое Дело!