Журналист считает, что при наличии ATACMS у ВСУ отсутствие самолетов F-16 становится менее критичным

Если по Бердянску и Луганску ударили ракетами ATACMS с кассетной боевой частью (об этом говорят российские источники, потому радуемся очень сдержанно), тогда возможны два варианта.

Или это М39 с дальностью действия 160 км, но более тяжёлой боевой частью.

Или это М39А1 с дальностью до 300 км, но с меньшей БЖД.

Но в любом случае это заставит россиян отодвигать свои аэродромы, логистику, базы более чем в 300 км от линии фронта, чтобы не думать, что это — М39 или М39 А1 и максимально избежать больших неприятностей. Фактически глубоко в Крым, если это речь о юге, или вообще на территорию РФ.

Что это может значить.

Ну, для самолетов еще более-менее, хоть и это время, топливо и моторесурс. Но для вертолетов армейской авиации врага все гораздо сложнее.

Берем аэродром в Бердянске, находившийся примерно в 90-100 км от линии фронта. Крейсерская скорость российского вертолета Ка-52 — 260 км/ч. Даже не торопясь, он мог из-под Бердянска достичь линии фронта примерно за 20-25 минут. Если аэродромы будут оттянуты глубоко в тыл, то время прибытия условного Ка-52 на ЛБС увеличится до часа. А это опять-таки топливо, моторесурс, а главное – скорость и оперативность выполнения задач. За этот условный час на поле боя может многое измениться.

Мы существенно уменьшаем преимущество врага в воздухе, облегчаем условия ведения обороны и наступления, заставляем врага концентрировать "тяжелые" системы ПВО, способные сбивать баллистические цели (ATACMS — это баллистическая ракета). Даже отсутствие F-16 может оказаться менее критическим. То есть, получаем много плюсов.

Если это действительно ATACMS, то открывается новый акт геноцида вражеской техники (они не волшебники, сразу все не эвакуируют). Остается только жалеть, что не раньше…