Экснардеп и действующий военнослужащий ВСУ Егор Фирсов проанализировал нынешнюю ситуацию под Авдеевкой

Тактическая задача врага по Авдеевскому направлению – взять высоты. В частности, террикон, находящийся прямо рядом с заводом АКХЗ. Тактический замысел понятен: орки хотят поставить системы противотанковых управляемых ракет и другие средства, чтобы простреливать дороги и полностью контролировать логистику.

За террикон были и есть ожесточенные бои. Враг несколько раз пытался его штурмовать. Как одичалые, карабкались по террикону, но все там и остались.

Наши смежники из 110 бригады принимают на себя основной удар – шквальный огонь артиллерии, авиационные обстрелы и постоянные штурмы.

Вообще эта бригада – одна из лучших. Имел честь с ними сотрудничать и лично знакомиться с командованием.

Для понимания возраст бригады – один год и 8 месяцев. Среди которых полтора года они уверенно защищают Авдеевку.

Командование качественно заполнило пространство нашими РЭБ и РЭР назад, враг вынужден переходить с цифры на аналоговую связь. Что помогает нам прослушивать и понимать их планы.

Наша задача — дотягивать до врага с нашей стороны ударными дронами. Особенно там, где они прячут технику. Преимущественно за буграми, куда трудно попасть снаряду и есть радиотени для дрона. Но наши задумки и изобретения дают возможность залетать там, где перепад высот очень велик.

Недавно уничтожили вражескую гаубицу Д30. Ее разнесло от детонации БК, и у орков, начался пожар.

С вашей верой и помощью держимся.

Источник: Facebook Егора Фирсова.