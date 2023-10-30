Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков о ситуации на фронте

Любой анализ, выводы и рекомендации правильнее делать на контрасте, чтобы лучше было подсветить ключевые моменты. Есть 2 кампании — 2022 года и 2023 года. Историки будущего будут отмечать значительные успехи сил обороны Украины в кампании 2022 года.

Относительно кампании 2023 будут говорить, что успехи Сил обороны Украины были скромнее, несмотря на феноменальное напряжение усилий и самопожертвование наших армейцев.

Каждая кампания определяется тремя параметрами – политические цели, имеющийся военный потенциал и способность его применять.

В 2022 году у нас была практически идеальная синхронизация между всеми тремя параметрами. Политическая задача минимум, которую должны были реализовать, это сорвать блицкриг, истощить наступательный потенциал врага и отстоять/вернуть максимум своего. Одним словом – стратегическая оборона. Под это мы имели/привлекли и соответствующий потенциал, и продемонстрировать соответствующую способность его применять.

В 2023 году уровень политических задач возрос — от того, чтобы играть от обороны до того, чтобы в рамках классической наступательной операции возвращать свое. Конкретно фуррор наступательной операции на юге был определен как мерило фуррора. Однако под соответствующие задачи Силы обороны Украины не получили соответствующего потенциала. Со способностью воевать, здесь труднее, потому что от нас ждали одного (быстрые прорывы механизированных сил), а на выходе получили тактику малых групп, которая была единственно возможной в тех условиях. Так или иначе, в 2023 году у нас получился стратегический шпагат, когда между политическими целями, боевым потенциалом и способностью его масштабно применять большой разрыв.

Почему в 2023 году произошло так, а не иначе оставим на другой пост. Ключевой вопрос что дальше?

А дальше это домашняя работа на военную стратегию в кампании 2024 года, где снова будет найден правильный баланс между политическими задачами, потенциалом и способностью его применять. И по этому балансу будет консенсус как внутри страны, так и между Украиной и партнерами. Ибо это и об управлении ожиданиями.

Если мы делаем свою домашнюю задачу, которую за нас ни Белый Дом, ни Конгресс США не сделает, то мы великие молодцы. Если нет, то нечего удивляться, как после еще одной кампании желание нам помогать в долгосрочной перспективе еще больше испарится.

Источник: Telegram-канал Николая Белескова.