Соучредитель Украинского института будущего – о том, когда закончится горячий этап войны и что будет дальше

Разговор в спортзале:

"Здравствуйте Анатолий, я ваш подписчик... Можете ответить на два вопроса?"

Что нам ждать, когда война закончится?

И что делать бизнесу, уезжать или нет, к чему готовиться?

Тезисно перескажу здесь свой ответ, может кому тоже интересно)

– Война закончится только с прекращением существования российской империи!

Империя развивается, прирастая территориями и этот риск сохранится, пока она существует.

- активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем году (весна-лето).

Нас заставят. Причин несколько:

1) выборы в США и нужно показать "образ миротворца",

2) вторая – основные задачи для США эта война выполнила – уничтожение львиной доли военного потенциала союзника Китая.

3) США начали подготовку к великой войне с Китаем и им нужно время на аккумулирование ресурсов. Украино-российская война уже значительно истощила запасы.

Конфликт, к сожалению, перейдет в "замороженную фазу" на границах, которые отвоюем к этому времени

– Что делать бизнесу? — Остаться и инвестировать!

Лично я остался.

У меня родственники живут в 5 развитых странах мира, у меня нет ограничений на выезд.

Но Украина самая интересная страна для жизни и развития!

Украина – это страна – "стартап".

Здесь самая низкая база для старта масштабирования любого бизнеса.

Доллар, вложенный в проекты в Европе, даст доходность в 20 центов.

Доллар, вложенный в украинские проекты, может вернуться десятками долларов.

…

Все описанное – субъективно.

Но я знаю, что Украину ждет большое будущее.

Читайте, делайте выводы, распространяйте!))

Источник: Facebook Анатолия Амелина