Активная фаза войны с большой вероятностью окончится в следующем году. Нас заставят - Анатолий Амелин
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Соучредитель Украинского института будущего – о том, когда закончится горячий этап войны и что будет дальше
Разговор в спортзале:
"Здравствуйте Анатолий, я ваш подписчик... Можете ответить на два вопроса?"
Что нам ждать, когда война закончится?
И что делать бизнесу, уезжать или нет, к чему готовиться?
Тезисно перескажу здесь свой ответ, может кому тоже интересно)
– Война закончится только с прекращением существования российской империи!
Империя развивается, прирастая территориями и этот риск сохранится, пока она существует.
- активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем году (весна-лето).
Нас заставят. Причин несколько:
1) выборы в США и нужно показать "образ миротворца",
2) вторая – основные задачи для США эта война выполнила – уничтожение львиной доли военного потенциала союзника Китая.
3) США начали подготовку к великой войне с Китаем и им нужно время на аккумулирование ресурсов. Украино-российская война уже значительно истощила запасы.
Конфликт, к сожалению, перейдет в "замороженную фазу" на границах, которые отвоюем к этому времени
– Что делать бизнесу? — Остаться и инвестировать!
Лично я остался.
У меня родственники живут в 5 развитых странах мира, у меня нет ограничений на выезд.
Но Украина самая интересная страна для жизни и развития!
Украина – это страна – "стартап".
Здесь самая низкая база для старта масштабирования любого бизнеса.
Доллар, вложенный в проекты в Европе, даст доходность в 20 центов.
Доллар, вложенный в украинские проекты, может вернуться десятками долларов.
…
Все описанное – субъективно.
Но я знаю, что Украину ждет большое будущее.
Читайте, делайте выводы, распространяйте!))
Источник: Facebook Анатолия Амелина
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