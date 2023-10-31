Военный обозреватель Александр Коваленко пояснил разницу между наступлением оккупантов в районе Бахмута и Авдеевки

Авдеевка и Бахмут. Почему сравнение не уместно.

Протяженность фронта у Бахмута была в пределах 50 км в ходе наступления. Фронт наступления у Авдеевки — немногим больше 20 км.

Концентрация сил РОВ у Бахмута в разные периоды наступления от 20 до 50 тысяч личного состава. Концентрация сил у Авдеевки по состоянию на сегодня — более 40 тысяч.

То есть, грубо говоря, 2 тысячи на километр фронта.

В ходе наступления на Бахмут было задействовано более 300 танков. За 3 недели наступления на Авдеевку было уничтожено более 100 российских танков.

За 3 недели наступления на Авдеевку было уничтожено 6500 оккупантов. Это практически 10 батальон-тактических групп. Кстати, 100 уничтоженных танков и 250 ББМ это так же, практически штатная комплектация 10 БТГр. Иными словами, РОВ положили 1 БТГр на 2 км фронта у Авдеевки.

Повторюсь. Это только за 3 недели данной фазы наступления.

Источник: сообщение Коваленко в telegram