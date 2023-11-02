Украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховой прокомментировал публикации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist

Я анализировал здесь прошлогоднюю статью Залужного, поэтому напишу и о нынешних выступлениях (так, во множественном числе, потому что их в "Экономисте" целых три — колонка, ее расширенная "военно-техническая версия" и изложение интервью).

Во-первых, это ок, что столько людей в моей ленте на них рефлексирует. Итак, заметили, уловили какие-то смыслы. Правда, выводы вновь делаются во многом в зависимости от политических предпочтений и нравственных установок пользователя. Кто-то видит в выступлениях Залужного ответ на статью Шустера в "Тайме" и чуть ли не лебединую песню перед отставкой. Некоторые видят чуть ли не противостояние главкома/ГШ с Офисом президента. Кто-то просто прозрел по поводу фронтовых реалий и потому очень расстроился. А кто-то выцепил только тему расширения мобилизации и давай еще больше бояться, огрызаться, разгонять обвинения. Что с них взять…

На самом же деле перевозбуждаться оснований не вижу никаких. Кто действительно следит за событиями на фронте за разными источниками, к таким выводам Залужного готов.

Это очень хорошо, что главнокомандующий признает свои ошибки и готов их исправлять. Как исправлять — это уже другой вопрос.

Сравнивать статью в "Тайме" и эти выступления Залужного не вижу смысла, потому что это разные жанры о разных сферах с разной целью. Хотя и для одной аудитории (да, прежде всего для Америки, которая должна продлить нам поставки не просто оружия, а лучшего оружия и технологий).

Выступления Залужного точно не "ответ" на надерганные анонимки от Саймона Шустера — хотя бы потому, что такие комплексные материалы, как эти три текста от главкома, организуются и готовятся месяцами.

Оснований для политического противопоставления Залужного Зеленскому или ОП я тоже не вижу. Ну, разве что вы уже ведете избирательную кампанию или являетесь ее частью. Офис черпает информацию от Залужного и у Зеленского просто нет другого Залужного, чтобы заменить его на переправе. А у Залужного нет политических амбиций.

Предчувствовать же смену главкома, по-моему, можно будет только тогда, когда в ходе войны станут реальностью выборы президента. Пока это не очень обоснованные предположения.

Кстати, в то время как Залужный видит признаки Первой мировой войны (статический фронт) на нашей линии фронта, я начинаю видеть признаки того времени в политической плоскости: когда украинцы готовы бороться не с врагом, а сами с собой и своим государством. В 1918 году было и такое. Комментариев в ФБ это тоже касается.

Украинцам же Валерий Залужный говорит: да, война будет долгая и тяжелая. "Черные лебеди" в виде революций в россии возможны (но не только в россии и не только в нашу пользу). В то же время мы должны совершенствовать свои технологии, оборонное производство и усиливать армию — и оружием, и личным составом в первую очередь.

Без усиления (и улучшения) мобилизации не будет не только победы, а даже плюс-минус паритета, к которому за этот год очень привык наш тыл.

Ну, и я бы обратил внимание, что — да, война становится "позиционной" и "окопной". Залужный не хочет ее делать такой, потому что считает, что это в пользу россии. Пусть по железу у нас и приблизительное соответствие, но в условиях долгой войны на истощение наш личный состав и мобресурс иссякнет гораздо раньше.

Поэтому хочешь не хочешь, а нам нужно пытаться удерживать инициативу и наступать. Только уже не в лоб – попробовали, обломали зубы, потеряли много людей и десятки "леопардов".

О реалиях мобилизации я хочу написать больше чуть позже, насколько с этим все грустно и что с этим можно сделать.

Здесь же дело в чем? В том, что нужно было констатировать проблемы. Нужно просчитывать, как они разовьются через полгода, через год, полтора два — если их не решать. И как их следует попытаться решить.

Если не исправимся с мобилизацией, проигрываем войну.

Залужный и констатирует, и по-взрослому пытается определить пути решений, прежде всего в той "технической" части своего комплексного выступления.

Источник: сообщение Лиховия в Facebook