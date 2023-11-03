Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал, как поставки оружия из Южной Кореи в Польшу могут касаться Украины.

Южная Корея снова собирается продать Польше оружия. В этот раз — на $22 млрд. Казалось бы, при чем здесь Украина

Контракт на $22 млрд – это рекорд в истории страны, – Reuters.

5 местных банков рассматривают возможность предоставления синдицированного кредита Польше под покупки южнокорейских ракетно-артиллерийских систем и истребителей, сказал представитель южнокорейского правительства на условиях анонимности.

Сеул помогает Варшаве с финансированием, чтобы заключить крупнейшее в истории Южной Кореи соглашение по поставке вооружений в $22,72 млрд.

Предыдущее соглашение о поставках вооружений между двумя странами, подписанное в прошлом году, предусматривает поставки танков, гаубиц и истребителей, и обошлось Варшаве $13,7 млрд.

Здесь стоит упомянуть, какую красивую сеульскую комбинацию с оружием разыграл Вашингтон.

В конце января 2023 г. генсек НАТО Йенс Столтенберг прилетел в Южную Корею, призвав хозяев усилить помощь Украине. Руководители Республики Корея сочувственно ссылались на местное законодательство, запрещающее поставки летального оружия странам в состоянии войны.

В феврале американская разведка подслушала разговор двух высокопоставленных чиновников национальной безопасности Южной Кореи о запросе США на боеприпасы. Один из них предложил обойти запрет, продав их Польше. Тайное стало явным.

В конце апреля 2023-го Юн Сук Йоль встретился с Джо Байденом, после чего Вашингтон подбросил Сеулу немало вкусных "плюшек": базирование в Южной Корее американских лодок (в том числе и ядерных ракетоносцев), обеспечение стратегической информацией и в "случае ядерного удара КНДР". Вашингтон выступит "с немедленным и решительным ответом на всю силу альянса, включая ядерные вооружения США".

Скажу очевидное: на $36,42 млрд долл. ($22,72 млрд. + $13,7 млрд.) Варшаве оружия наверняка не нужно, тем более учитывая еще разнообразные милитарные контракты в рамках НАТО.

С другой стороны, сообщение Reuters совсем не означает, что все эти "изделия" уже завтра будут отправлены, и тем более все попадет в ВСУ. Но в рамках этого контракта непременно "найдутся" такие нужные нам десятки миллионов единиц боеприпасов, кроме того, и через год-два-три нам нужно будет укреплять ВСУ, независимо от того, успокоится на тот момент бункерный фюрер или нет.

Источник: Telegram-канал "Орестократия".