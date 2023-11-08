Известный украинский блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко ("Ронин") объяснил, почему российские потери не останавливают войну

По поводу того, что многократно превышающие потери всех постсоветских и советских войн не подорвали решимости РФ вести агрессию. Причина одна — тупость и людоедство российской провинции.

Ну вот эти все — одного папу отправила на войну, сейчас другой идет, сам в плену, а телефон то где, сын всегда хотел машину, вот купила. Впервые за всю историю РФ, СССР и РИ социальный лифт работает не только в Москве и Питере.

Эквивалента 2000 долларов в армии не имели никогда, ни при ком, ни при генсеках, ни при царях. В Афгане рядовой получал 7-12 чеков — это мыльно рыльное, сигареты, вакса для сапог, халва. Никаких диких тысяч. Контрабасы во второй Чечне и близко не имели подобного по паритету.

Уцелевшие после штурмов Авдеевки и Бахмута возвращаются в село. Иногда это зеки, которые снова берутся за старое. Но иногда сосед Васька.

Сорят деньгами. Рассказывает про Абрамсы и польских наемников, что Бредли не страшно, а разговоров то было, про тяжело, но я русский, я иду до конца, жены шпыняют — а ты чо, так и будешь сидеть на 20 тыщ?

Те же кто не вернулся — то дети автоматом в средний класс, учиться в Москву, жены магазины открывают, вот это всё. Экономика гробовых выплат.

Повезло — месяц войны, полгода сытой жизни. Гуляй, рванина.

Опять же пропаганда работает — сколько их взрывалось, стрелялось, даже получая ранение, знают, что не будут эвакуировать, верят в фашистов с паяльниками.

Перестали собирать авто Форд и начали китайцев? Дайте две китайских и иранских машины в Пышму, на выплаты за убитого сына. Начали собирать "Орленок" и "Аистенок" велосипед — бомба, до магазина 8 км по гнилой кладке, супер, спасибо Путину. Как будто снова пионеркой побывала.

Сырный продукт с дырками? Так никакого не завозили в автолавку, а сейчас импортозамещение. Шаман, жми на кнопку, каеф.

Переполовинили фонд национальной безопасности, обвалили рынок газа, инфляцию усилили, порезали все кроме ВПК, отдыхаем нигде?

По**й, по**й, по**й, по**й. Ничего и так не было, а теперь появилось. Лучше так, чем от поножовщины в клубе и от мистера Сидра.

Смерть кащеева в этом новом социальном договоре. Причем он от верха — распилы олигархов на ВПК, Сбербанк в Крыму, госсзаказы, дофинансирование. До последней Мани, которая в новой части артиллерии большой мощности с хранения елозит шваброй, получает 25 тысяч.

Ходит мысль, что они не обращают внимание на потери. Все они обращают, просто их жизнь не стоила ничего, а сейчас дом за год если вывезешь, или не вывезешь, то тоже дом семье.

Верхушка же поняли, что можно и без Свифта через Грузию ввозить что надо — дорого, но что сейчас дешево.

Беспроигрышная лотерея по-русски. Закончатся деньги — закончится их стойкость баранья.

Источник: пост Данильченко в Facebook