Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что происходит на фронте

Как понимать нынешнюю ситуацию на фронте? И на Востоке, и на Юге враг хочет вернуть утраченные во время освобождения наши территории. Конечно, россияне не оставляют цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей, но судя по нынешнему характеру действий — задачи на сегодняшний день менее амбициозные.

Впрочем, они продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Не считаясь с собственными потерями, они решительно сражаются и бросают в бой все, что могут.

Поэтому там сейчас тяжело, наши в обороне героически сдерживают врага. Есть время от времени изменение положений сторон, но это динамика боев.

Авдеевка и Марьинка – россияне уже много месяцев пытаются взять их под контроль. Ситуация изменчива — то есть время от времени происходят серьезные обострения, потому что враг ищет наши слабые места, собирает свои силы и подбирает удобный момент для активизации.

Сейчас обострение. Многочисленные штурмы, обстрелы, авиаудары. Но наши отбивают штурмы и контролируют эти два населенных пункта.

На Запорожском направлении также враг хочет вернуть освобожденные нами территории. Тоже штурмует, но безуспешно. Если вы пытаетесь для себя выложить это в какую-то картину, то следует помнить, что нет критериев по которым можно сказать – так как сейчас это нормально или отклонение.

Ибо война не развивается как организм человека, когда можно точно сказать, что она должна делать в два или три года.

Каждая война уникальна. Но мы всегда ищем точку отсчета или сравнения с другими войнами. Это некорректно.

Ибо очень много в нашей войне условий и обстоятельств, которые характерны только для нее.

Основная черта нашей войны состоит в превосходстве врага в вооружении и количестве людей. И это ключевое, что влияет на ход событий.

Преодолевать это нам удается благодаря профессиональности, мотивированности и помощи партнеров, но с разным успехом. Иногда это успешное освобождение территорий, а в большей степени успешная остановка врага и оборона.

Источник: пост Маляр в Telegram